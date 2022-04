La situazione attuale ha spinto tantissime persone ad evitare di uscire frequentemente di casa, se non per questioni essenziali. Escludendo lavoro e altre esigenze di base, sono sempre di più gli italiani che evitano spese aggiuntive a causa del caro prezzi, che si aggiunge alla ormai nota paura del contagio. Insomma, per un motivo o per un altro, le persone trascorrono molto più tempo in casa rispetto a prima.

Tra paure e necessità

Gli ultimi due anni sono stati molto particolari per tutti. Tra lockdown forzati e diverse attività difatti costrette alla chiusura, per diverso tempo molti italiani hanno dovuto rivedere e riorganizzare il proprio tempo. Generalmente, si può dire che la necessità di stare a casa è strettamente correlata alla paura del contagio: d’altronde, la pandemia ancora oggi è in corso, seppur con delle conseguenze per la nostra salute minori rispetto a qualche tempo fa.

La paura, però, continua ad essere protagonista nella mente degli italiani, i quali se possono evitare di uscire magari ora lo fanno. A questo si è aggiunto anche il caro prezzi, ormai tristemente protagonista negli ultimi tempi. Non solo il conflitto in Ucraina è stato determinante in tal senso, ma anche gli aumenti dei prezzi in generale stanno condizionando gli italiani nel loro vivere quotidiano.

Cosa fanno a casa gli italiani?

Ma cos’è che fanno gli italiani a casa? Se da un lato è vero che gli italiani trascorrano più tempo tra le mura amiche rispetto al passato, è vero anche che ci sono molti più passatempi. Diamo quindi un’occhiata agli hobby più diffusi e amati dagli italiani oggi.

Cucinare in compagnia

Tra i passatempi principali, quelli più amati, troviamo sicuramente la cucina. Ormai sono sempre di più gli italiani che si dedicano alla preparazione di fantasiose ricette in casa. Le ricette più gettonate sicuramente sono quelle relative a dolci o comunque preparazioni a base di lieviti, come le pizze o le focacce.

Gioco online

Come non citare il gioco online? Durante i periodi particolari come questi che stiamo vivendo negli ultimi due anni, ma in generale anche negli ultimissimi tempi, a farla da padrone rispetto a tante altre attività della rete troviamo sicuramente il gioco online. Ormai sono tantissime le persone che cercano i migliori giochi d’azzardo sui siti casinò aams per divertirsi direttamente da pc o magari tramite tablet. L’espansione del settore è evidente anche nell’offerta sempre più arricchita da parte delle case di produzione, molto attente ai gusti degli utenti.

Attività fisica

Enormemente cresciuta anche l’attenzione verso l’attività fisica direttamente in casa. Il successo è dimostrato dal numero esponenziale di corsi online, nonché di canali streaming che trattano l’argomento e cercano di indirizzare le persone verso i migliori esercizi per tenersi in forma. In Internet è possibile trovare corsi di yoga, nonché cardio e allenamenti vari. Sono presenti persino diversi personal trainer che in tempo reale curano il benessere del cliente.

Serie Tv

Chiudiamo, infine, con l’attività probabilmente più amata che si possa tenere tra le mura amiche. Stiamo parlando della possibilità di godersi una bella Serie Tv in compagnia o da soli. Durante questi ultimi periodi, specie durante la quarantena, i canali di streaming hanno raggiunto un successo insperato e si sono moltiplicati i servizi e le piattaforme di questo tipo. Ormai c’è l’imbarazzo della scelta e risulta davvero difficile che non si riesca a trovare ciò che si sta cercando o che risponda alle nostre esigenze. Gli italiani sono sicuramente molto attirati dalle varie serie Tv che si possono ammirare in casa tramite le note piattaforme.