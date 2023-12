Privacy Policy di www.ogginotizie.it

Www.ogginotizie.it raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

Titolare del Trattamento dei Dati

Giornalisti Indipendenti Soc. Coop p.a.

Indirizzo email del Titolare: privacy@editorialeoggi.info

Tipologie di Dati raccolti

Fra i Dati Personali raccolti da www.ogginotizie.it, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie; Dati di utilizzo; numero di telefono; email; nome; cognome; provincia; CAP; città; indirizzo; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio); posizione geografica; Permesso Contatti; Permesso Camera; Permesso Microfono; Permesso Telefono; Permesso Memoria; Permesso Account social media; risposte alle domande; clic; eventi keypress; eventi relativi ai sensori di movimento; movimenti del mouse; posizione relativa allo scorrimento; eventi touch; Identificativo univoco universale (UUID).

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente durante l’uso di www.ogginotizie.it.

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da www.ogginotizie.it sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per www.ogginotizie.it fornire il Servizio. Nei casi in cui www.ogginotiziei.it indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare. L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di www.ciociariaoggi.it o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da www.ogginotizie.it, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile.

L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante www.ogginotizie.it e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti

Modalità di trattamento

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di www.ogginotizie.it (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali; il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di misure precontrattuali;

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.

Luogo

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.

L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione di questo documento relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.

Periodo di conservazione

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

Pertanto:

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.

I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a

conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o di terze parti), individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per le seguenti finalità: Affiliazione commerciale, Commento dei contenuti, Contattare l’Utente, Gestione contatti e invio di messaggi, Gestione dei tag, Interazione con social network e piattaforme esterne, Monitoraggio dell’infrastruttura, Permessi per l’accesso ai Dati Personali presenti sulla periferica dell’Utente, Pubblicità, Registrazione ed autenticazione, Remarketing e behavioral targeting, Statistica, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Gestione della raccolta dati e dei sondaggi online e Protezione dallo SPAM.

Per ottenere informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali trattati per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alla sezione “Dettagli sul trattamento dei Dati Personali”.

Permessi per l’accesso ai Dati Personali presenti sulla periferica dell’Utente

A seconda della specifica periferica utilizzata dall’Utente, www.ogginotizie.it potrebbe richiedere alcuni permessi per accedere ai Dati dell’Utente presenti sulla periferica stessa, secondo quanto descritto in seguito.

Tali permessi devono essere forniti dall’Utente prima che qualunque informazione possa essere trattata. In seguito al rilascio, il permesso può essere revocato dall’Utente in qualunque momento. Al fine di revocare i permessi, l’Utente può utilizzare le impostazioni di sistema o contattare il Proprietario ai recapiti indicati nel presente documento.

La procedura per il controllo dei permessi può variare in funzione della periferica e del software utilizzati dall’Utente.

Si prega di considerare che la revoca di uno o più permessi può comportare delle conseguenze sul corretto funzionamento di Www.ogginotizie.it.

Nel caso in cui l’Utente conceda i permessi indicati in seguito, i relativi Dati Personali potranno essere oggetto di trattamento (accesso, modifica o rimozione) da parte di Www.ogginotizie.it.

Permesso Account social media

Utilizzato per accedere agli account social media dell’Utente quali, ad esempio, Facebook e Twitter.

Permesso Camera

Utilizzato per accedere alla videocamera o acquisire immagini e video dalla periferica.

Permesso Contatti

Utilizzato per accedere alla rubrica e ai profili presenti sulla periferica, permette di modificare i relativi contenuti.

Permesso Memoria

Utilizzato per accedere a dispositivi di memorizzazione esterni condivisi e comprensivo della possibilità di leggere e aggiungere su di essi qualunque elemento.

Permesso Microfono

Utilizzato per l’accesso e la registrazione di audio attraverso la periferica dell’Utente.

Permesso Telefono

Utilizzato per accedere a numerose funzioni tipiche della telefonia. L’autorizzazione permette, ad esempio, l’accesso in sola lettura allo “stato del telefono”, e quindi, a titolo esemplificativo, al numero di telefono associato, alle informazioni di rete mobile e allo stato delle chiamate in corso.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Affiliazione commerciale

Questo tipo di servizi consente a www.ogginotizie.it di esporre annunci di prodotti o servizi offerti da terze parti. Gli annunci possono essere visualizzati sia sotto forma di link pubblicitari che sotto forma di banner in varie forme grafiche.

Il click sull’icona o sul banner pubblicato su www.ogginotizie.it sono tracciati dai servizi terzi elencati di seguito e vengono condivisi con www.ogginotizie.it.

Per conoscere quali dati vengano raccolti si prega di far riferimento alle informative privacy di ciascun servizio.

Amazon Affiliation (Amazon)

Amazon Affiliation è un servizio di affiliazione commerciale fornito da Amazon.com Inc.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Commento dei contenuti

I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti riguardanti il contenuto di www.ogginotizie.it.

Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei propri commenti.

Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato.

Facebook Comments (Facebook, Inc.)

Facebook Comments è un servizio gestito da Facebook, Inc. che consente all’Utente di lasciare propri commenti e condividerli all’interno della piattaforma Facebook.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Contattare l’Utente

Contatto via telefono (www.ogginotizie.it)

Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per finalità commerciali o promozionali collegate a www.ogginotizie.it, così come per soddisfare richieste di supporto.

Dati Personali trattati: numero di telefono.

Mailing list o newsletter (www.ogginotizie.it)

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a www.ogginotizie.it. L’indirizzo email dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a www.ogginotizie.it o dopo aver effettuato un acquisto.

Dati Personali trattati: CAP; città; cognome; email; indirizzo; nome; numero di telefono; provincia.

Modulo di contatto (www.ogginotizie.it)

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.

Dati Personali trattati: cognome; email; nome.

Gestione contatti e invio di messaggi

Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente.

Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell’Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.

Firebase Cloud Messaging (Google LLC)

Firebase Cloud Messaging è un servizio di messagistica fornito da Google LLC. Firebase Cloud Messaging permette al Titolare di inviare messaggi e notifiche ad Utenti su piattaforme quali Android, iOS e sul web. I messaggi possono essere inviati a singoli dispositivi, a gruppi di dispositivi, o sulla base di argomenti o specifici segmenti di Utenti.

Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Notifiche di Firebase (Google LLC)

Firebase Notifications è un servizio di messagistica fornito da Google LLC. Firebase Notifications può essere integrato con Firebase Analytics per inviare messaggi ad Utenti sulla base dei risultati dell’attività di analisi e per tracciare eventi di utilizzo e conversione da parte degli Utenti.

Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Gestione dei tag

Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su www.ogginotizie.it.

L’uso di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell’Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google LLC.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Gestione della raccolta dati e dei sondaggi online

Questo tipo di servizio permette a www.ogginotizie.it di gestire la creazione, l’implementazione, l’amministrazione, la distribuzione e l’analisi di moduli e di sondaggi online al fine di raccogliere, salvare e riutilizzare i Dati degli Utenti che rispondono.

I Dati Personali raccolti dipendono dalle informazioni richieste e fornite dagli Utenti nel modulo online corrispondente.

Questi servizi possono essere integrati con un’ampia gamma di servizi di terze parti per consentire al Titolare di compiere azioni successive con i Dati trattati – ad esempio, gestione dei contatti, invio di messaggi, statistiche, pubblicità ed elaborazione dei pagamenti.

Inserzioni per acquisizione contatti di Facebook (Meta Platforms Ireland Limited)

Inserzioni per acquisizione contatti di Facebook è un servizio di advertising e di raccolta dei dati fornito da Meta Platforms Ireland Limited che permette di mostrare agli Utenti annunci pubblicitari in forma di moduli già pre-popolati con i Dati Personali dei loro profili Facebook, come nomi ed indirizzi email. A seconda del tipo di annuncio, agli Utenti potrebbe essere richiesto di fornire ulteriori informazioni.

L’invio del modulo comporta la raccolta e l’elaborazione di questi Dati da parte del Titolare ai sensi della presente privacy policy e solo per lo scopo specifico indicato nel modulo e/o all’interno della presente privacy policy, ove previsto.

L’Utente può esercitare i propri diritti, in qualsiasi momento, compreso il diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri Dati, come specificato nella sezione contenente le informazioni sui diritti dell’Utente nella presente privacy policy.

Dati Personali trattati: città; email; numero di telefono.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt out .

Interazione con social network e piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di www.ogginotizie.it.

Le interazioni e le informazioni acquisite da www.ogginotizie.it sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.

Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio è installato, anche quando gli Utenti non lo utilizzano.

Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su www.ogginotizie.it non vengano ricollegati al profilo dell’Utente.

AddThis (Oracle Corporation)

AddThis è un servizio fornito da Oracle Corporation che visualizza un widget che permette l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di www.ogginotizie.it.

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza dell’interazione effettuata e dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Pulsante e widget sociali di YouTube (Google Inc.)

Il pulsante e i widget sociali di YouTube sono servizi di interazione con il social network YouTube, forniti da Google Inc.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Monitoraggio dell’infrastruttura

Questo tipo di servizi permette a www.ogginotizie.it di monitorare l’utilizzo ed il comportamento di componenti della stessa, per consentirne il miglioramento delle prestazioni e delle funzionalità, la manutenzione o la risoluzione di problemi.

I Dati Personali trattati dipendono dalle caratteristiche e della modalità d’implementazione di questi servizi, che per loro natura filtrano l’attività di www.ogginotizie.it.

Crashlytics (Google LLC)

Crashlytics è un servizio di monitoraggio fornito da Google LLC.

Dati Personali trattati: identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio); posizione geografica; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Firebase Crash Reporting (Google Inc.)

Firebase Crash Reporting è un servizio di monitoraggio fornito da Google, Inc.

Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Permessi per l’accesso ai Dati Personali presenti sulla periferica dell’Utente

Www.ciociariaoggi.it richiede il rilascio di alcuni permessi da parte dell’Utente che, in questo modo, autorizza l’accesso ai Dati presenti sulla propria periferica, nei termini di seguito indicati.

Permessi per l’accesso ai Dati Personali presenti sulla periferica dell’Utente (www.ciociariaoggi.it)

Www.ogginotizie.it richiede il rilascio di alcuni permessi da parte dell’Utente che, in questo modo, autorizza l’accesso ai Dati presenti sulla propria periferica, come qui riepilogato nonché nei termini indicati in questo documento.

Dati Personali trattati: Permesso Account social media; Permesso Camera; Permesso Contatti; Permesso Memoria; Permesso Microfono; Permesso Telefono.

Protezione dallo SPAM

Questo tipo di servizi analizza il traffico di www.ogginotizie.it, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Ireland Limited.

L’utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini di utilizzo di Google.

Dati Personali trattati: clic; Dati di utilizzo; eventi keypress; eventi relativi ai sensori di movimento; eventi touch; movimenti del mouse; posizione relativa allo scorrimento; risposte alle domande; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy .

Pubblicità

Questo tipo di servizi consente di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione commerciale. Queste comunicazioni sono mostrate su www.ogginotizie.it sotto forma di banner e altre forme pubblicitarie, anche in relazione agli interessi dell’Utente.

Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito.

Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Strumenti di Tracciamento per identificare l’Utente o utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di www.ogginotizie.it. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi. Generalmente i servizi di questo tipo offrono la possibilità di disattivare tale tracciamento. Oltre a qualsiasi funzione di opt-out fornita da uno qualsiasi dei servizi elencati in questo documento, l’Utente può leggere di più su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi nell’apposita sezione “Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi” in questo documento.

Google AdSense (Google LLC)

Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google LLC. Questo servizio usa il Cookie

“DoubleClick”, che traccia l’utilizzo di www.ogginotizie.it ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.

L’Utente può decidere in qualsiasi momento di disabilitare tutti i cookie DoubleClick andando su: Impostazioni Annunci .

Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google .

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out .

Google Ad Manager (Google Inc.)

Google Ad Manager è un servizio di advertising fornito da Google LLC con il quale il Titolare può condurre campagne pubblicitarie congiuntamente a reti pubblicitarie esterne con cui il Titolare, se non in altro modo specificato nel presente documento, non ha alcuna relazione diretta.

Gli Utenti che non desiderano essere tracciati dalle differenti reti pubblicitarie, possono utilizzare

Youronlinechoices . Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google .

Questo servizio usa il Cookie“DoubleClick”, che traccia l’utilizzo di @{replacement missing: it.privacy_policy_page.interpolation.this_applicationp} ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.

L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie DoubleClick provvedendo alla sua disattivazione: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it .

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Criteo (Criteo SA)

Criteo è un servizio di advertising fornito da Criteo SA.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt Out .

JSDELIVR (jsdelivr.com)

JSDELIVR è un servizio di advertising fornito da jsdelivr.com.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Comscore (comScore, Inc.)

Comscore è un servizio di advertising fornito da comScore, Inc.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt out .

Amazon Advertising (Amazon Europe )

Amazon Advertising è un servizio di advertising fornito da Amazon Europe .

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Unione europea – Privacy Policy – Opt out .

Pubblico simile di Facebook (Meta Platforms Ireland Limited)

Pubblico simile di Facebook è un servizio di advertising e di targeting comportamentale fornito da Meta Platforms Ireland Limited che utilizza i Dati raccolti attraverso il servizio Pubblico personalizzato di Facebook al fine di mostrare annunci pubblicitari a Utenti con comportamenti simili a Utenti che sono già in una lista di Pubblico personalizzato sulla base del loro precedente utilizzo di www.ogginotizie.it o della loro interazione con contenuti rilevanti attraverso le applicazioni e i servizi di Facebook.

Sulla base di questi Dati, gli annunci personalizzati saranno mostrati agli Utenti suggeriti da Pubblico simile di Facebook.

Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i Strumenti di Tracciamento di Facebook per la personalizzazione degli annunci visitando questa pagina di opt-out .

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out .

Registrazione ed autenticazione

Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di identificarlo e di dargli accesso a servizi dedicati.

A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione potrebbero essere forniti con l’ausilio di terze parti. Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio terzo usato per la registrazione o l’identificazione.

Facebook Authentication (Facebook, Inc.)

Facebook Authentication è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Facebook, Inc. e collegato al social network Facebook.

Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Google OAuth (Google Inc.)

Google OAuth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Google Inc. e collegato al network Google.

Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Remarketing e behavioral targeting

Questo tipo di servizi consente a www.ogginotizie.it ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di www.ogginotizie.it da parte dell’Utente.

Questa attività è facilitata dal tracciamento dei Dati di Utilizzo e dall’utilizzo di Strumenti di Tracciamento per raccogliere informazioni che vengono poi trasferite ai partner che gestiscono le attività di remarketing e di behavioral targeting.

Alcuni servizi offrono un’opzione di remarketing basata sulle liste di indirizzi email.

In aggiunta alle funzionalità di opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l’Utente può effettuare l’opt-out visitando la pagina di opt-out della Network Advertising Initiative .

Gli Utenti possono anche scegliere di non partecipare a determinate funzionalità pubblicitarie attraverso le corrispondenti opzioni di configurazione del dispositivo, come le opzioni di configurazione pubblicitaria del dispositivo mobile o la configurazione pubblicitaria generica.

Remarketing Google Ads (Google LLC)

Remarketing Google Ads è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google LLC che collega l’attività di www.ogginotizie.it con il network di advertising Google Ads ed il Cookie DoubleClick.

Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i cookie di Google per la personalizzazione degli annunci visitando le Impostazioni annunci di Google.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out .

Criteo Dynamic Retargeting (Criteo SA)

Criteo Dynamic Retargeting è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Criteo SA., che collega l’attività di www.ogginotizie.it con il network di advertising Criteo.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt Out .

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Facebook, Inc. che collega l’attività di www.ogginotizie.it con il network di advertising Facebook.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out .

Remarketing con Google Analytics (Google LLC)

Remarketing con Google Analytics è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google LLC che collega l’attività di tracciamento effettuata da Google Analytics e dai suoi Cookie con il network di advertising Google Ads ed il Cookie Doubleclick.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out .

Google Ad Manager Audience Extension (Google Inc.)

Google Ad Manager Audience Extension è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google LLC che traccia i visitatori di www.ogginotizie.i.it e consente a partner pubblicitari selezionati di mostrare ad essi annunci personalizzati all’interno del web.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out .

Twitter Remarketing (Twitter, Inc.)

Twitter Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Twitter, Inc. che collega l’attività di www.ogginotizie.it con il network di advertising Twitter.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out .

Pubblico personalizzato di Facebook (Meta Platforms Ireland Limited)

Pubblico personalizzato di Facebook è un servizio di remarketing e di targeting comportamentale fornito da Meta Platforms Ireland Limited che collega l’attività di www.ogginotizie.it con la rete pubblicitaria di Facebook.

Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i Strumenti di Tracciamento di Facebook per la personalizzazione degli annunci visitando questa pagina di opt-out .

Dati Personali trattati: email; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out .

Statistica

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.

Estensione Display Advertisers per Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics su www.ogginotizie.it potrebbe utilizzare la pubblicità basata sugli interessi di Google, dati sull’audience di terze parti ed informazioni dal Cookie DoubleClick per estendere le statistiche con dati demografici, interessi e dati sulle interazioni con gli annunci pubblicitari.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out .

Estensione User ID per Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics su www.ogginotizie.it utilizza una funzione chiamata User ID. Questa permette un tracciamento più accurato degli Utenti assegnando ad ognuno un ID unico per varie sessioni e dispositivi, ma in modo tale da non permettere a Google di identificare in maniera personale un individuo o identificare in modo permanente uno specifico dispositivo.

L’estensione User ID permette inoltre di connettere Dati provenienti da Google Analytics con altri Dati relativi all’utente raccolti da www.ogginotizie.it.

Il link di Opt Out fornito di seguito consente di disattivare il tracciamento per il dispositivo che stai utilizzando, ma non esclude ulteriori attività di tracciamento effettuate dal Titolare. Per disattivare anche queste ultime, contatta il titolare tramite l’indirizzo email di contatto.

Dati Personali trattati: Cookie.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out .

Fabric Answers (Google LLC)

Fabric Answers, è un servizio di analisi fornito da Crashlytics, una divisione commerciale di Google LLC. Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google .

Questo servizio è disegnato per le statistiche di applicazioni mobili e può raccogliere varie informazioni circa il tuo telefono, evidenziate nella privacy policy di Fabric Answers.

In particolare, per permettere il funzionamento di Fabric Answers, www.ogginotizie.it usa alcuni identificatori per periferiche mobili (tra cui Android Advertising ID o Advertising Identifier per OS) ovvero tecnologie simili ai cookie.

Fabric Answers potrebbe condividere Dati con altri servizi forniti da Fabric/Crashlytics tra cui, ad esempio, Crashlytics o Twitter. L’utente può consultare questa privacy policy per avere una descrizione dettagliata degli altri strumenti usati dal Titolare.

L’Utente può effettuare l’opt-out da alcune funzioni di Fabric Answers mediante le impostazioni del proprio dispositivo mobile. Ad esempio, può modificare le impostazioni sulla pubblicità disponibili sul proprio telefonino, oppure seguire le istruzioni applicabili a Fabric eventualmente presenti all’interno di questa privacy policy.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio).

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)

Facebook Analytics for Apps è un servizio di statistica fornito da Facebook, Inc.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di www.ogginotizie.it, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out .

Google Analytics for Firebase (Google LLC)

Google Analytics per Firebase, o Firebase Analytics, è un servizio di analisi fornito da Google LLC.

Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google .

Firebase Analytics potrebbe condividere Dati con altri servizi forniti da Firebase tra cui, ad esempio, Crash Reporting, Authentication, Remote Config o Notifications. L’utente può consultare questa privacy policy per avere una descrizione dettagliata degli altri strumenti usati dal Titolare.

Per permettere il funzionamento di Firebase Analytics, www.it usa alcuni identificatori per periferiche mobili ovvero tecnologie simili ai cookie.

L’Utente può effettuare l’opt-out da alcune funzioni di Firebase mediante le impostazioni del proprio dispositivo mobile. Ad esempio, può modificare le impostazioni sulla pubblicità disponibili sul proprio telefonino, oppure seguire le istruzioni applicabili a Firebase eventualmente presenti all’interno di questa privacy policy.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio).

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di www.ogginotizie.it, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.

Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out .

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) (Facebook, Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) è un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all’interno di www.ogginotizie.it. Il pixel di Facebook monitora le conversioni che possono essere attribuite alle inserzioni di Facebook, Instagram e Audience Network.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Monitoraggio conversioni di Google Ads (Google Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Google Ads è un servizio di statistiche fornito da Google Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Google Ads con le azioni compiute all’interno di www.ogginotizie.it.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Statistiche raccolte in modo diretto (www.ogginotizie.it)

Www.ciociariaoggi.it utilizza un sistema di statistiche interno, che non coinvolge terze parti.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Quantcast Measure (Quantcast Corporation)

Quantcast Measure è un servizio di statistica fornito da Quantcast Corporation.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out .

Monitoraggio conversioni di Twitter Ads (Twitter, Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Twitter Ads è un servizio di statistiche fornito da Twitter, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Twitter con le azioni compiute all’interno di www.ogginotizie.it.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di www.ogginotizie.it e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a www.ogginotizie.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Video Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC che permette a www.ogginotizie.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a www.ogginotizie.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Widget ilMeteo (ilMeteo srl)

Widget ilMeteo è un servizio di visualizzazione di contenuti gestito da ilMeteo e ilMeteo srl.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy .

Widget Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Instagram, Inc. che permette a www.ogginotizie.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Widget Video YouTube (Google Inc.)

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a www.ogginotizie.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy .

Motore di ricerca programmabile di Google (Google Ireland Limited)

Motore di ricerca programmabile di Google è un servizio di incorporamento di motori di ricerca gestito da Google Ireland Limited che permette a www.ogginotizie.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy .

Widget Video YouTube (modalità di privacy avanzata) (Google Ireland Limited)

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Ireland Limited che permette a www.ogginotizie.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Questo widget è impostato in modo che YouTube non salvi informazioni e cookie riguardo agli Utenti su www.ogginotizie.it, a meno che non riproducano il video.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Identificativo univoco universale (UUID); Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy .

Informazioni su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi

Oltre a qualsiasi funzione di opt-out fornita da uno qualsiasi dei servizi elencati in questo documento, gli

Utenti possono leggere di più su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi nell’apposita sezione della Cookie Policy.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati Personali

PAYCLICK.IT – ClickADV srl

http://www.payclick.it/it/privacy Digital Bees srl

https://www.digitalbees.it/privacy-policy/

Diritto all’oblio

La informiamo che la presente Informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali che lei ha fornito o fornirà a Giornalisti Indipendenti soc. coop a.rl – eventualmente anche acquistando nostri prodotti e/o servizi forniti dietro pagamento o partecipando a nostre promozioni e/o offerte – e quelli che, eventualmente, Giornalisti Indipendenti soc. coop a.rl acquisirà nel corso del presente rapporto e/o di ulteriori rapporti tra lei e noi.

Se volesse, invece, far valere il diritto all’oblio con riferimento ai suoi dati personali eventualmente contenuti negli articoli della testata e trattati dall’Editore nell’esercizio dell’attività giornalistica, le ricordiamo che il Titolare del trattamento è l’Editore medesimo, Giornalisti Indipendenti soc. coop a.rl, al quale può rivolgersi, ai fini dell’esercizio di tale diritto di cui all’art. 17 del GDPR, scrivendo al Titolare con sede in Via Fratelli

Rosselli 1 03100 Frosinone, oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@editorialeoggi.info

Identificazione dell’Utente tramite identificativo univoco universale (UUID)

Www.ogginotizie.it può tracciare gli Utenti tramite il salvataggio del cosiddetto “identificativo univoco universale” (UUID) per fini di analisi statistica o per memorizzare le preferenze degli Utenti. Tale identificatore viene generato con l’installazione di questa Applicazione, non viene cancellato quando l’Applicazione è chiusa o aggiornata ma viene definitivamente rimosso solo se l’Utente decide di disinstallare l’Applicazione dal proprio dispositivo. Se l’applicazione viene reinstallata è generato un nuovo UUID.

Notifiche push

Www.ogginotizie.it può inviare notifiche push all’Utente.

Vendita di beni e servizi online

I Dati Personali raccolti sono utilizzati per l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita di prodotti, inclusi il pagamento e l’eventuale consegna. I Dati Personali raccolti per perfezionare il pagamento possono essere quelli relativi alla carta di credito, al conto corrente utilizzato per il bonifico o ad altri strumenti di pagamento previsti. I Dati di pagamento raccolti da www.ogginotizie.it dipendono dal sistema di pagamento utilizzato.

Diritti dell’Utente

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.

In particolare, l’Utente ha il diritto di:

revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso. opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione. ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente

fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

Cookie Policy

Www.ogginotizie.it fa utilizzo di Strumenti di Tracciamento. Per saperne di più, l’Utente può consultare la Cookie Policy .

Ulteriori informazioni sul trattamento

Difesa in giudizio

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di www.ogginotizie.it o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.

L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche.

Informative specifiche

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, www.ogginotizie.it potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, www.ogginotizie.it e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Risposta alle richieste “Do Not Track”

Www.ogginotizie.it non supporta le richieste “Do Not Track”.

Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l’Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy.

Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su www.ogginotizie.it nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o identificabile una persona fisica.

Dati di Utilizzo

Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso www.ogginotizie.it (anche da applicazioni di parti terze integrate in www.ogginotizie.it), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con www.ogginotizie.it, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente

L’individuo che utilizza www.ogginotizie.it che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l’Interessato.

Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)

La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le

misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di www.ogginotizie.it. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di www.ogginotiziei.it.

www.ogginotizie.it (o questa Applicazione)

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.

Servizio

Il Servizio fornito da www.ogginotizie.it così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito/applicazione.

Unione Europea (o UE)

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Cookie

I Cookie sono Strumenti di Tracciamento che consistono in piccole porzioni di dati conservate all’interno del browser dell’Utente.

Strumento di Tracciamento

Per Strumento di Tracciamento s’intende qualsiasi tecnologia – es. Cookie, identificativi univoci, web beacons, script integrati, e-tag e fingerprinting – che consenta di tracciare gli Utenti, per esempio raccogliendo o salvando informazioni sul dispositivo dell’Utente.

Riferimenti legali

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente www.ogginotizie.it.

Ultima modifica: 24 agosto 2022