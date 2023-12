Cookie Policy di www.ogginotizie.it

Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono a www.ogginotizie.it di raggiungere gli scopi descritti di seguito. Tali tecnologie permettono al Titolare di raccogliere e salvare informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di utilizzare risorse (per esempio eseguendo uno script) sul dispositivo dell’Utente quando quest’ultimo interagisce con www.ogginotizie.it.

Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare.

Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, sarebbe fuori luogo parlare di Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, dal momento che si tratta di Strumenti di Tracciamento che richiedono la presenza di un browser. Per questo motivo, all’interno di questo documento il termine Cookie è utilizzato solo per indicare in modo specifico quel particolare tipo di Strumento di Tracciamento.

Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, inoltre richiedere il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere revocato liberamente in qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.

Www.ogginotizie.it utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente detti

Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato all’interno di questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento.

Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della sessione di navigazione dell’Utente.

In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito riportate, gli Utenti possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, così come qualsiasi altra informazione rilevante – quale la presenza di altri Strumenti di Tracciamento – nelle privacy policy dei rispettivi fornitori terzi (tramite i link messi a disposizione) o contattando il Titolare.

Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di www.ogginotizie.it e la fornitura del Servizio

Www.ogginotizie.it utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti di Tracciamento analoghi per svolgere attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio. Strumenti di Tracciamento di terza parte

Gestione dei tag

Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su www.ogginotizie.it.

L’uso di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell’Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google LLC.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Protezione dallo SPAM

Questo tipo di servizi analizza il traffico di www.ciociariaoggi.it, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Ireland Limited.

L’utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini di utilizzo di Google.

Dati Personali trattati: clic, Dati di utilizzo, eventi keypress, eventi relativi ai sensori di movimento, eventi touch, movimenti del mouse, posizione relativa allo scorrimento, risposte alle domande e Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

_GRECAPTCHA: durata della sessione

rc::a: non definita rc::b: durata della sessione rc::c: durata della sessione

Altre attività che prevedono l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento

Miglioramento dell’esperienza

Www.ogginotizie.it utilizza Strumenti di Tracciamento per fornire una user experience personalizzata, consentendo una migliore gestione delle impostazioni personali e l’interazione con network e piattaforme esterne.

Commento dei contenuti

I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti riguardanti il contenuto di www.ogginotizie.it.

Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei propri commenti.

Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato.

Facebook Comments (Facebook, Inc.)

Facebook Comments è un servizio gestito da Facebook, Inc. che consente all’Utente di lasciare propri commenti e condividerli all’interno della piattaforma Facebook.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Interazione con social network e piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di www.ogginotizie.it.

Le interazioni e le informazioni acquisite da www.ciociariaoggi.it sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.

Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio è installato, anche quando gli Utenti non lo utilizzano.

Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su www.ogginotizie.it non vengano ricollegati al profilo dell’Utente.

AddThis (Oracle Corporation)

AddThis è un servizio fornito da Oracle Corporation che visualizza un widget che permette l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di www.ogginotizie.it.

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza dell’interazione effettuata e dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

UID: 2 anni

__atuvc: 2 anni

__atuvs: 30 minuti

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

_fbp: 3 mesi

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

personalization_id: 2 anni

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di www.ogginotizie.it e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Video Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC che permette a www.ogginotizie.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

player: 1 anno vuid: 2 anni

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a www.ogginotizie.it.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Widget Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Instagram, Inc. che permette a www.ogginotizie.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Widget Video YouTube (Google Inc.)

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a

www.ciociariaoggi.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

PREF: 8 mesi

VISITOR_INFO1_LIVE: 8 mesi

YSC: durata della sessione

Motore di ricerca programmabile di Google (Google Ireland Limited)

Motore di ricerca programmabile di Google è un servizio di incorporamento di motori di ricerca gestito da Google Ireland Limited che permette a www.ogginotizie.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.

Widget Video YouTube (modalità di privacy avanzata) (Google Ireland Limited)

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Ireland Limited che permette a www.ogginotizie.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Questo widget è impostato in modo che YouTube non salvi informazioni e cookie riguardo agli Utenti su www.ciociariaoggi.it, a meno che non riproducano il video.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo, Identificativo univoco universale (UUID) e Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.

Misurazione

Www.ogginotizie.it utilizza Strumenti di Tracciamento per misurare il traffico e analizzare il comportamento degli Utenti con l’obiettivo di migliorare il Servizio.

Servizi di statistica anonimizzata

I servizi in questa sezione permettono al Titolare di elaborare e gestire statistiche in forma anonima grazie all’uso di Strumenti di Tracciamento di prima parte.

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di www.ogginotizie.it, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.

Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

AMP_TOKEN: 1 ora

_ga: 2 anni

_gac*: 3 mesi

_gat: 1 minuto

_gid: 1 giorno

Servizi di statistica gestiti direttamente da www.ciociariaoggi.it

I servizi in questa sezione permettono al Titolare di elaborare e gestire statistiche grazie all’uso di Strumenti di Tracciamento di prima parte.

Statistiche raccolte in modo diretto (www.ogginotizie.it)

Www.ogginotizie.it utilizza un sistema di statistiche interno, che non coinvolge terze parti.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Durata di archiviazione:

modernizr: non definita

Statistica

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.

Estensione Display Advertisers per Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics su www.ogginotizie.it potrebbe utilizzare la pubblicità basata sugli interessi di Google, dati sull’audience di terze parti ed informazioni dal Cookie DoubleClick per estendere le statistiche con dati demografici, interessi e dati sulle interazioni con gli annunci pubblicitari.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

IDE: 2 anni _gcl_*: 3 mesi test_cookie: 15 minuti

Estensione User ID per Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics su www.ogginotizie.it utilizza una funzione chiamata User ID. Questa permette un tracciamento più accurato degli Utenti assegnando ad ognuno un ID unico per varie sessioni e dispositivi, ma in modo tale da non permettere a Google di identificare in maniera personale un individuo o identificare in modo permanente uno specifico dispositivo.

L’estensione User ID permette inoltre di connettere Dati provenienti da Google Analytics con altri Dati relativi all’utente raccolti da www.ogginotizie.it.

Il link di Opt Out fornito di seguito consente di disattivare il tracciamento per il dispositivo che stai utilizzando, ma non esclude ulteriori attività di tracciamento effettuate dal Titolare. Per disattivare anche queste ultime, contatta il titolare tramite l’indirizzo email di contatto.

Dati Personali trattati: Cookie.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Fabric Answers (Google LLC)

Fabric Answers, è un servizio di analisi fornito da Crashlytics, una divisione commerciale di Google LLC. Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google.

Questo servizio è disegnato per le statistiche di applicazioni mobili e può raccogliere varie informazioni circa il tuo telefono, evidenziate nella privacy policy di Fabric Answers.

In particolare, per permettere il funzionamento di Fabric Answers, www.ogginotizie.it usa alcuni identificatori per periferiche mobili (tra cui Android Advertising ID o Advertising Identifier per OS) ovvero tecnologie simili ai cookie.

Fabric Answers potrebbe condividere Dati con altri servizi forniti da Fabric/Crashlytics tra cui, ad esempio, Crashlytics o Twitter. L’utente può consultare questa privacy policy per avere una descrizione dettagliata degli altri strumenti usati dal Titolare.

L’Utente può effettuare l’opt-out da alcune funzioni di Fabric Answers mediante le impostazioni del proprio dispositivo mobile. Ad esempio, può modificare le impostazioni sulla pubblicità disponibili sul proprio telefonino, oppure seguire le istruzioni applicabili a Fabric eventualmente presenti all’interno di questa privacy policy.

Dati Personali trattati: Cookie, Dati di utilizzo e identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio).

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di www.ogginotizie.it, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

AMP_TOKEN: 1 ora

_ga: 2 anni

_gac*: 3 mesi

_gat: 1 minuto

_gid: 1 giorno

Google Analytics for Firebase (Google LLC)

Google Analytics per Firebase, o Firebase Analytics, è un servizio di analisi fornito da Google LLC.

Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google.

Firebase Analytics potrebbe condividere Dati con altri servizi forniti da Firebase tra cui, ad esempio, Crash Reporting, Authentication, Remote Config o Notifications. L’utente può consultare questa privacy policy per avere una descrizione dettagliata degli altri strumenti usati dal Titolare.

Per permettere il funzionamento di Firebase Analytics, www.ciociariaoggi.it usa alcuni identificatori per periferiche mobili ovvero tecnologie simili ai cookie.

L’Utente può effettuare l’opt-out da alcune funzioni di Firebase mediante le impostazioni del proprio dispositivo mobile. Ad esempio, può modificare le impostazioni sulla pubblicità disponibili sul proprio telefonino, oppure seguire le istruzioni applicabili a Firebase eventualmente presenti all’interno di questa privacy policy.

Dati Personali trattati: Cookie, Dati di utilizzo e identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio).

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) (Facebook, Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) è un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all’interno di www.ciociariaoggi.it. Il pixel di Facebook monitora le conversioni che possono essere attribuite alle inserzioni di Facebook, Instagram e Audience Network.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

_fbp: 3 mesi fr: 3 mesi

Monitoraggio conversioni di Google Ads (Google Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Google Ads è un servizio di statistiche fornito da Google Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Google Ads con le azioni compiute all’interno di www.ogginotizie.it.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

IDE: 2 anni test_cookie: 15 minuti

Quantcast Measure (Quantcast Corporation)

Quantcast Measure è un servizio di statistica fornito da Quantcast Corporation.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

_dlt: durata della sessione

Monitoraggio conversioni di Twitter Ads (Twitter, Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Twitter Ads è un servizio di statistiche fornito da Twitter, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Twitter con le azioni compiute all’interno di www.ogginotizie.it.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

personalization_id: 2 anni

Targeting e Pubblicità

Www.ogginotizie.it utilizza Strumenti di Tracciamento per fornire contenuti commerciali personalizzati in base al comportamento dell’Utente e per gestire, diffondere e tracciare annunci pubblicitari.

Affiliazione commerciale

Questo tipo di servizi consente a www.ogginotizie.it di esporre annunci di prodotti o servizi offerti da terze parti. Gli annunci possono essere visualizzati sia sotto forma di link pubblicitari che sotto forma di banner in varie forme grafiche.

Il click sull’icona o sul banner pubblicato su www.ogginotizie.it sono tracciati dai servizi terzi elencati di seguito e vengono condivisi con www.ogginotizie.it.

Per conoscere quali dati vengano raccolti si prega di far riferimento alle informative privacy di ciascun servizio.

Amazon Affiliation (Amazon)

Amazon Affiliation è un servizio di affiliazione commerciale fornito da Amazon.com Inc.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Interazione con social network e piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di www.ogginotizie.it.

Le interazioni e le informazioni acquisite da www.ogginotizie.it sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.

Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio è installato, anche quando gli Utenti non lo utilizzano.

Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su www.ogginotizie.it non vengano ricollegati al profilo dell’Utente.

AddThis (Oracle Corporation)

AddThis è un servizio fornito da Oracle Corporation che visualizza un widget che permette l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di www.ogginotizie.it.

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza dell’interazione effettuata e dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

UID: 2 anni

__atuvc: 2 anni

__atuvs: 30 minuti

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

_fbp: 3 mesi

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

personalization_id: 2 anni Pubblicità

Questo tipo di servizi consente di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione commerciale. Queste comunicazioni sono mostrate su www.ogginotizie.it sotto forma di banner e altre forme pubblicitarie, anche in relazione agli interessi dell’Utente.

Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito.

Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Strumenti di Tracciamento per identificare l’Utente o utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di www.ogginotizie.it. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi. Generalmente i servizi di questo tipo offrono la possibilità di disattivare tale tracciamento. Oltre a qualsiasi funzione di opt-out fornita da uno qualsiasi dei servizi elencati in questo documento, l’Utente può leggere di più su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi nell’apposita sezione “Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi” in questo documento.

Google AdSense (Google LLC)

Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google LLC. Questo servizio usa il Cookie

“DoubleClick”, che traccia l’utilizzo di www.ogginotizie.it ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.

L’Utente può decidere in qualsiasi momento di disabilitare tutti i cookie DoubleClick andando su: Impostazioni Annunci.

Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

AID: 2 anni

ANID: 2 anni

Conversion: 3 mesi

DSID: 14 giorni

FCNEC: 1 anno

FLC: 10 secondi

FPAU: 3 mesi

FPGCLAW: 3 mesi

FPGCLDC: 3 mesi FPGCLGB: 3 mesi

IDE: 2 anni

NID: 6 mesi

RUL: 1 anno

TAID: 14 giorni

__gads: 2 anni

__gsas: 2 anni

_gac_: 3 mesi

_gac_gb_: 3 mesi

_gcl_au: 3 mesi

_gcl_aw: 3 mesi

_gcl_dc: 3 mesi

_gcl_gb: 3 mesi _gcl_gf: 3 mesi _gcl_ha: 3 mesi id: 2 anni test_cookie: 15 minuti

Google Ad Manager (Google Inc.)

Google Ad Manager è un servizio di advertising fornito da Google LLC con il quale il Titolare può condurre campagne pubblicitarie congiuntamente a reti pubblicitarie esterne con cui il Titolare, se non in altro modo specificato nel presente documento, non ha alcuna relazione diretta.

Gli Utenti che non desiderano essere tracciati dalle differenti reti pubblicitarie, possono utilizzare

Youronlinechoices. Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google.

Questo servizio usa il Cookie“DoubleClick”, che traccia l’utilizzo di @{replacement missing: it.privacy_policy_page.interpolation.this_applicationp} ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.

L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie DoubleClick provvedendo alla sua disattivazione: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Durata di archiviazione:

AID: 2 anni

ANID: 2 anni

Conversion: 3 mesi

DSID: 14 giorni

FCNEC: 1 anno

FLC: 10 secondi FPAU: 3 mesi

FPGCLAW: 3 mesi

FPGCLDC: 3 mesi FPGCLGB: 3 mesi

IDE: 2 anni

NID: 6 mesi

RUL: 1 anno

TAID: 14 giorni

__gads: 2 anni

__gsas: 2 anni

_gac_: 3 mesi

_gac_gb_: 3 mesi

_gcl_au: 3 mesi

_gcl_aw: 3 mesi

_gcl_dc: 3 mesi

_gcl_gb: 3 mesi

_gcl_gf: 3 mesi _gcl_ha: 3 mesi id: 2 anni test_cookie: 15 minuti

Criteo (Criteo SA)

Criteo è un servizio di advertising fornito da Criteo SA.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

cto_bundle: 2 anni cto_bundle: non definita cto_optout: 5 anni cto_optout: non definita optout: 5 anni uid: 2 anni

JSDELIVR (jsdelivr.com)

JSDELIVR è un servizio di advertising fornito da jsdelivr.com.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Comscore (comScore, Inc.)

Comscore è un servizio di advertising fornito da comScore, Inc.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt out.

Durata di archiviazione:

uid: 2 anni

Amazon Advertising (Amazon Europe )

Amazon Advertising è un servizio di advertising fornito da Amazon Europe .

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Unione europea – Privacy Policy – Opt out.

Durata di archiviazione:

ad-id: 10 mesi amzn-token: 7 giorni vendor-id: 1 mese

Pubblico simile di Facebook (Meta Platforms Ireland Limited)

Pubblico simile di Facebook è un servizio di advertising e di targeting comportamentale fornito da Meta Platforms Ireland Limited che utilizza i Dati raccolti attraverso il servizio Pubblico personalizzato di Facebook al fine di mostrare annunci pubblicitari a Utenti con comportamenti simili a Utenti che sono già in una lista di Pubblico personalizzato sulla base del loro precedente utilizzo di www.ogginotizie.it o della loro interazione con contenuti rilevanti attraverso le applicazioni e i servizi di Facebook.

Sulla base di questi Dati, gli annunci personalizzati saranno mostrati agli Utenti suggeriti da Pubblico simile di Facebook.

Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i Strumenti di Tracciamento di Facebook per la personalizzazione degli annunci visitando questa pagina di opt-out .

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

_fbp: 3 mesi

Remarketing e behavioral targeting

Questo tipo di servizi consente a www.ogginotizie.it ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di www.ogginotizie.it.it da parte dell’Utente.

Questa attività è facilitata dal tracciamento dei Dati di Utilizzo e dall’utilizzo di Strumenti di Tracciamento per raccogliere informazioni che vengono poi trasferite ai partner che gestiscono le attività di remarketing e di behavioral targeting.

Alcuni servizi offrono un’opzione di remarketing basata sulle liste di indirizzi email.

In aggiunta alle funzionalità di opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l’Utente può effettuare l’opt-out visitando la pagina di opt-out della Network Advertising Initiative.

Gli Utenti possono anche scegliere di non partecipare a determinate funzionalità pubblicitarie attraverso le corrispondenti opzioni di configurazione del dispositivo, come le opzioni di configurazione pubblicitaria del dispositivo mobile o la configurazione pubblicitaria generica.

Remarketing Google Ads (Google LLC)

Remarketing Google Ads è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google LLC che collega l’attività di www.ciociariaoggi.it con il network di advertising Google Ads ed il Cookie DoubleClick.

Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i cookie di Google per la personalizzazione degli annunci visitando le Impostazioni annunci di Google.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

AID: 2 anni

ANID: 2 anni

Conversion: 3 mesi

DSID: 14 giorni

FCNEC: 1 anno

FLC: 10 secondi

FPAU: 3 mesi

FPGCLAW: 3 mesi

FPGCLDC: 3 mesi FPGCLGB: 3 mesi

IDE: 2 anni

NID: 6 mesi

RUL: 1 anno

TAID: 14 giorni

__gads: 2 anni

__gsas: 2 anni

_gac_: 3 mesi

_gac_gb_: 3 mesi

_gcl_au: 3 mesi

_gcl_aw: 3 mesi

_gcl_dc: 3 mesi

_gcl_gb: 3 mesi _gcl_gf: 3 mesi _gcl_ha: 3 mesi id: 2 anni test_cookie: 15 minuti

Criteo Dynamic Retargeting (Criteo SA)

Criteo Dynamic Retargeting è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Criteo SA., che collega l’attività di www.ogginotizie.it con il network di advertising Criteo.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

criteo_write_test: durata della sessione cto_tld_test: durata della sessione has_js: durata della sessione

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Facebook, Inc. che collega l’attività di www.ciociariaoggi.it con il network di advertising Facebook.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

_fbp: 3 mesi

Remarketing con Google Analytics (Google LLC)

Remarketing con Google Analytics è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google LLC che collega l’attività di tracciamento effettuata da Google Analytics e dai suoi Cookie con il network di advertising Google Ads ed il Cookie Doubleclick.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

test_cookie: 15 minuti

IDE: 2 anni

_gcl_*: 3 mesi

Google Ad Manager Audience Extension (Google Inc.)

Google Ad Manager Audience Extension è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google LLC che traccia i visitatori di www.ogginotizie.it e consente a partner pubblicitari selezionati di mostrare ad essi annunci personalizzati all’interno del web.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

AID: 2 anni

ANID: 2 anni

Conversion: 3 mesi

DSID: 14 giorni

FCNEC: 1 anno

FLC: 10 secondi

FPAU: 3 mesi

FPGCLAW: 3 mesi

FPGCLDC: 3 mesi FPGCLGB: 3 mesi

IDE: 2 anni

NID: 6 mesi

RUL: 1 anno

TAID: 14 giorni

__gads: 2 anni

__gsas: 2 anni

_gac_: 3 mesi

_gac_gb_: 3 mesi

_gcl_au: 3 mesi

_gcl_aw: 3 mesi

_gcl_dc: 3 mesi

_gcl_gb: 3 mesi _gcl_gf: 3 mesi _gcl_ha: 3 mesi id: 2 anni test_cookie: 15 minuti

Twitter Remarketing (Twitter, Inc.)

Twitter Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Twitter, Inc. che collega l’attività di www.ogginotizie.it con il network di advertising Twitter.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

personalization_id: 2 anni

Pubblico personalizzato di Facebook (Meta Platforms Ireland Limited)

Pubblico personalizzato di Facebook è un servizio di remarketing e di targeting comportamentale fornito da Meta Platforms Ireland Limited che collega l’attività di www.ciociariaoggi.it con la rete pubblicitaria di Facebook.

Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i Strumenti di Tracciamento di Facebook per la personalizzazione degli annunci visitando questa pagina di opt-out.

Dati Personali trattati: email e Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.

Durata di archiviazione:

_fbp: 3 mesi

Attività che non rientrano nelle categorie precedenti

Digital Bees srl https://www.digitalbees.it/privacy-policy/ PAYCLICK.IT – ClickADV srl http://www.payclick.it/it/privacy

Come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso

Esistono vari modi per gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento e per prestare o revocare il consenso, ove necessario:

Gli Utenti possono gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento direttamente tramite le impostazioni dei propri dispositivi – per esempio, possono impedire l’uso o l’archiviazione di Strumenti di Tracciamento.

In aggiunta, ogni qualvolta l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento dipenda da consenso, l’Utente può prestare o revocare tale consenso impostando le proprie preferenze all’interno dell’informativa sui cookie o aggiornando tali preferenze tramite il widget delle impostazioni di tracciamento, se presente.

Grazie ad apposite funzioni del browser o del dispositivo è anche possibile rimuovere Strumenti di Tracciamento precedentemente salvati.

Altri Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del browser possono essere rimossi cancellando la cronologia di navigazione.

Per quanto riguarda Strumenti di Tracciamento di terza parte, gli Utenti possono gestire le preferenze e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattandola direttamente.

Individuare le impostazioni relative agli Strumenti di Tracciamento

Gli Utenti possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire i Cookie in alcuni dei browser più diffusi ai seguenti indirizzi:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Brave

Opera

Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili disattivandoli tramite le apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di pubblicità per dispositivi mobili o le impostazioni relative al tracciamento in generale (gli Utenti possono consultare le impostazioni del dispositivo per individuare quella pertinente).

Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi

Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni presenti su YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite nel presente documento.

La Digital Advertising Alliance mette inoltre a disposizione un’applicazione chiamata AppChoices che aiuta gli Utenti a controllare la pubblicità comportamentale sulle applicazioni mobili.

Conseguenze del rifiuto del consenso

Gli Utenti sono liberi di decidere se prestare o meno il consenso. Tuttavia, si noti che gli Strumenti di Tracciamento consentono a www.ogginotizie.it di fornire una migliore esperienza e funzionalità avanzate agli Utenti (in linea con le finalità delineate nel presente documento). Pertanto, in assenza del consenso dell’Utente, il Titolare potrebbe non essere in grado di fornire le relative funzionalità.

Titolare del Trattamento dei Dati

Giornalisti Indipendenti Soc. Coop p.a.

Indirizzo email del Titolare: privacy@editorialeoggi.info

Dal momento che l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su www.ogginotizie

.it non può essere completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti di Tracciamento di terza parte è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, gli Utenti sono gentilmente invitati a consultare la privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento.

Data l’oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all’utilizzo di tali tecnologie su www.ogginotizie.it.

Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o identificabile una persona fisica.

Dati di Utilizzo

Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso www.ogginotizie.it (anche da applicazioni di parti terze integrate in www.ogginotizie.it), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con www.ogginotizie.it, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente

L’individuo che utilizza www.ogginotizie.it che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l’Interessato.

Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)

La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le

misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di www.ogginotizie.it. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di www.ogginotizie.it.

www.ogginotizie.it (o questa Applicazione)

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.

Servizio

Il Servizio fornito da www.ciociariaoggi.it così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito/applicazione.

Unione Europea (o UE)

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Cookie

I Cookie sono Strumenti di Tracciamento che consistono in piccole porzioni di dati conservate all’interno del browser dell’Utente.

Strumento di Tracciamento

Per Strumento di Tracciamento s’intende qualsiasi tecnologia – es. Cookie, identificativi univoci, web

beacons, script integrati, e-tag e fingerprinting – che consenta di tracciare gli Utenti, per esempio raccogliendo o salvando informazioni sul dispositivo dell’Utente.

Riferimenti legali

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente www.ogginotizie.it.

Ultima modifica: 24 agosto 2022