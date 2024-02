Roberto Papaverone e l’Aeroclub: Una Passione che Vola Alto

Volare: Una Passione Trasmessa nel Sangue

Roberto Papaverone, poliedrico uomo che ha attraversato le sfere dell’imprenditoria, della politica e del calcio, trova la sua vera passione tra le nuvole. Da quando suo zio maresciallo gli trasmise l’amore per il volo, Papaverone ha visto questa passione crescere in lui, alimentata in molteplici modi.

Presidente dell’Aero Club di Latina: Un’Epoca Gloriosa

Negli anni ’90, Papaverone è stato il presidente dell’Aero Club di Latina, un centro d’aviazione pontino che ancora oggi solca i cieli laziali e oltre. Durante il suo mandato, ha organizzato eventi memorabili, ma uno spicca particolarmente: l’emissione di tre pattuglie acrobatiche nazionali italiane, spagnole e francesi. Un evento epocale che ha attirato oltre 200 mila persone, un ricordo che emoziona ancora oggi.

Emozioni tra le Nuvole e le Difficoltà del Volo

La storia d’amore tra il volo e Papaverone non è priva di sfide. Durante il suo periodo da presidente, l’Aero Club ha affrontato momenti difficili, compresa la perdita di un paracadutista in un incidente. La tragedia ha colpito profondamente Papaverone, ma lui riconosce che nel mondo dell’aviazione, gli incidenti sono una realtà da accettare.

Ancora più devastante fu la perdita di due compagni di corso d’aviazione, Elio Ianiri e Antonio Belcastro, entrambi scomparsi in incidenti aerei. La loro vita, piena di energia, è stata spezzata in volo, lasciando un vuoto che Papaverone ha impiegato molto tempo a colmare.

La gioia tra le difficolta di Papaverone

In ogni passo di questa avventura tra le nuvole, Papaverone ha affrontato emozioni senza eguali, dalle gioie del volo alle difficoltà insuperabili. Il volo, con la sua bellezza e imprevedibilità, è una metafora della vita stessa.