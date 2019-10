RGE 521/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. n. 521/2018

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Pierpaolo Curri con studio in Genova Via Malta 2/10, avvisa che il giorno 17/12/2019 DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 12.00 presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria n. 1, Piano III, Aula 46, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Immobile residenziale sito nel Comune di Moneglia (GE) Località Crova n. 36/C – Piena proprietà per una quota pari a 1000/1000.

Appartamento ad uso civile abitazione, posto al piano terra, di 133 mq, 5 vani catastali, composto da: soggiorno con angolo cottura e ripostiglio, tre camere, due bagni e loggia antistante il soggiorno. Annesso all’appartamento vi è un terreno prativo di 670 mq dei quali circa 290 mq in quota con l’appartamento adiacente.

L’unità immobiliare è censita al N.C.E.U. del Comune di Moneglia con i seguenti dati identificativi: Sezione Urbana, Foglio 12, Particella 1104, sub 1, (piano terra, cat. A/3, classe terza, vani 5, rendita euro 619,75).

PREZZO BASE: EURO 135.000,00

L’offerente dovrà depositare la propria offerta presso lo Studio del Professionista Delegato Avv. Pierpaolo Curri sito in Genova, Via Malta 2/10 CAP 16121, entro le ore 12:00 del giorno lavorativo antecedente alla vendita ovvero entro e non oltre il 16/12/2019 previo appuntamento.

All’offerta dovrà essere allegato un Assegno circolare non trasferibile ovvero Vaglia postale ed intestato al “Tribunale di Genova – R.G.E. n. 521/2018” di importo non inferiore al 10% (dieci%) del prezzo offerto , da imputarsi a titolo di deposito cauzionale , che sarà trattenuto, ai sensi dell’art. 587 c.p.c., in caso di rifiuto dell’acquisto, è escluso ogni pagamento in forma e/o con modalità telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E. pubblicazione su https://pvp.giustizia.it/pvp/ (portale delle vendite pubbliche); www.astegiudiziarie.it; www.cambiocasa.it; www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Custode:

So.Ve.Mo. S.r.l.: Istituto Vendite Giudiziarie Mantova – Genova (C.F.: 01425900204) con sede in Genova (GE), Corso Europa 139 Tel: 010/5299253; Fax: 010/9998695; Email: genova@sovemo.com; Pec: sovemo@open.legalmail.it

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.