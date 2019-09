TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

IV AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 501/2013

Il professionista Dott. Giacomo Sacchi Nemours con studio in Genova, via Cesarea 11/10, avvisa che il giorno 22/11/2019 ORE 15.00 presso il Tribunale di Genova Piazza Pretoria 1 , aula 46 terzo piano, si terrà la vendita del seguente bene:

Descrizione dell’immobile: LOTTO UNICO: in Comune di Montoggio Località Montemoro, piena proprietà del fabbricato (terratetto) disposto su tre livelli composto da piano cantine, due livelli adibiti ad abitazione, sottotetto, per una superficie lorda commerciale di mq. 90. Dati catastali: censito al N.C.E.U del predetto Comune, foglio 39, particella 753, cat. A/4, classe 1, vani 6, rendita euro 213,81.

PREZZO BASE DI €15.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere presentata, entro le ore 12,00 del giorno 21/11/2019 presso lo studio del professionista delegato Dott. Giacomo Sacchi Nemours con studio in Genova, via Cesarea 11/10 previo appuntamento telefonico. Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto secondo la modalità indicata nell’avviso di vendita.

L’importo della cauzione versata sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta

entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it. Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed obbligatoriamente accedere al portale http://venditepubbliche.giustizia.it e procedere come descritto nel “Manuale utente”. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato “ESECUZIONE IMM RE RGE N 501 2013” le cui coordinate sono: IBAN IT 35 R 06175 01401 000002300480 con la seguente causale: PROC. ES. IMM. RGE seguito dal numero e dall’anno della procedura esecutiva immobiliare con indicato un “nome di fantasia” Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta. La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta telematica contenente l’offerta.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it; pubblicazione sui siti: GENOVA OGGI NOTIZIE www.ogginotizie.it; CAMBIOCASA.IT www.cambiocasa.it., siti gestiti dalla A. Manzoni & C. S.p.a. ossia www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, nonché sui siti del Tribunale di Genova www.tribunale.genova.giustizia.it, www.corteappello.genova.it.

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: SO.VE.MO. S.r.l. con sede in Genova, corso Europa 139 (telefono 0105299253, e-mail visitegenova@sovemo.com).

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.