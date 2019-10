RGE 4/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

R.G. 04/2018

DOTT. ROSARIO AMMENDOLIA

AVVISO DI VENDITA

Il Liquidatore Dott. Federico Diomeda avvisa che il giorno Lunedì 9 Dicembre 2019 alle ore 15:30 presso il Tribunale di Genova, aula 44, piano 3°, avrà luogo la vendita senza incanto dei seguenti beni:

LOTTO UNICO: Immobile 1): piena proprietà dell’ appartamento civ. 12 lettera D di Via dei Turchi, Località Mulinello, Frazione Testana, Comune di Avegno; Immobile 2): piena proprietà posto auto pertinenziale; Immobile 3): porzione indivisa (nella quota di 1/5) del terreno posto ad ovest dello spiazzo parcheggi.

IMMOBILE 1)

L’appartamento, civ. 12 Lettera D di Via dei Turchi, è articolato su due piani, quale porzione di un complesso edilizio ad uso di civile abitazione, ed è caratterizzato dall’accesso indipendente; l’interno è così disposto:

Piano primo, con accesso dal percorso pedonale che costeggia il fabbricato, nel quale si trova il locale soggiorno, con annesso angolo cucina e la scala che conduce al piano sottostante;

Piano terra, dove sono disposti la camera da letto ed il locale bagno, entrambi muniti di finestra.

IMMOBILE 2)

Posto auto pertinenziale.

IMMOBILE 3)

Porzione indivisa (nella quota di 1/5) del terreno posto ad ovest dello spiazzo parcheggi.

Prezzo base: € 38.880,00 (TRENTOTTOMILAOTTOCENTOOTTANTA/00) ;

Saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori ad Euro 29.160,00 (VENTINOVEMLACENTOSESSANTA/00).

Cauzione 10% del prezzo offerto; spese presunte 15% del prezzo offerto, entrambe con assegni circolari N.T. intestati a “LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO N. 04/2018” allegati all’offerta.

Le offerte di acquisto, redatte in bollo da € 16,00 dovranno essere presentate in busta chiusa il giorno Venerdì 6 dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso lo studio del Liquidatore del Patrimonio, sito in Genova, Via Fieschi, civico n. 3, interno n. 5.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e dettagliata descrizione dell’immobile nonché modalità presentazione offerte, consultare perizia ed avviso di vendita pubblicati a norma di legge sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.ogginotizie.it.

Per informazioni contattare il Liquidatore telefonando al n. 010/5761194.