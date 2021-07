RGE 17/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

PRODEDURA ESECUTIVA N° 17/2018 RGE

III° AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Giudice dell’Esecuzione: Dott. Roberto Braccialini, Professionista Delegato alla vendita: Dr.ssa Ornella Cuneo (Tel. 010/59.54.791), email: ornella.cuneo@ciras-sas.it, Custode Giudiziario dell’immobile: SO.VE.MO. s.r.l. (Tel. 010/52.99.253).

Il Professionista Delegato alla vendita (in temporanea sostituzione della Dr.ssa Ornella Cuneo) Avv. Francesco Nossardi, con studio in Genova, Via Fieschi 3/32 (Tel. 010/562.985), rende noto che il giorno 29 OTTOBRE 2021 alle ore 16:00 , presso la “Sala Aste Genova” in Genova, Via XX Settembre 41- piano 3°, procederà alla vendita senza incanto, con modalità sincrona a partecipazione mista, secondo quanto riportato nell’avviso di vendita consultabile sui siti internet di seguito indicati, del Lotto Unico infra descritto: piena ed intera proprietà di fabbricato sito in Comune di Genova (GE), distinto con il civico numero 39 (trentanove) di via Renato Quartini, posto nella parte finale di detta via, immobile, il cui corpo di fabbrica ha struttura portante in pietra, articolato in un unico volume, da terra a tetto, con all’interno alloggio posto su due livelli: piano terra , ove trovasi ingresso su soggiorno, cucina, ripostiglio, bagno e una camera, e piano primo , a cui si accede, dal soggiorno, tramite scala interna in muratura, ove sono collocate tre camere e un bagno. Da una delle camere si accede al terrazzo di mq. 23 (ventitre) circa. La superficie lorda abitabile dell’immobile è pari a mq. 172 (centosettantadue) circa oltre il terrazzo. A.P.E.: prestazione energetica globale Classe Energetica F – EP gl,nren 207,45 kWh/mq anno. Per particolari vedasi l’avviso di vendita e la relazione di stima entrambe pubblicate sul portale del Ministero della Giustizia denominato “Portale delle Vendite Pubbliche” (Inserzione n. 1362808) raggiungibile al seguente indirizzo internet: https://venditepubbliche.giustizia.it/pvp/, nonché sui siti internet: www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.genova.giustizia.it, www.cambiocasa.it , www.ogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, anche disponibili per la visione presso il delegato alla vendita: Avv. Francesco Nossardi (Tel. 010/562.985). Stato di occupazione: libero da persone; per maggiori informazioni contattare il custode giudiziario SO.VE.MO s.r.l.

PREZZO BASE: EURO =56.502,00=.

OFFERTA MINIMA: EURO =42.377,00=

Rilanci minimi in caso di gara: euro 1.000,00. Cauzione: non inferiore al 10% del prezzo offerto. Spese di vendita, salvo conguaglio: pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.