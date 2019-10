RGE 1/2018 – LOTTO SECONDO

TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

R.G. 01/2018

DOTT. ROSARIO AMMENDOLIA

AVVISO DI VENDITA

Il Liquidatore Dott. Federico Diomeda avvisa che il giorno 9 Dicembre 2019 alle ore 15:30 presso il Tribunale di Genova, aula 44, piano 3°, avrà luogo la vendita senza incanto dei seguenti beni:

LOTTO SECONDO: Piena proprietà del locale ad uso magazzino sito nel Comune di Genova, Quartiere di Bolzaneto, nell’edificio ad uso prevalentemente commerciale segnato con il c.n. 36 (già 34) di Via Pasquale Pastorino, locale con soppalco interno n. 132 (già 707) posto al settimo piano (ottavo fuori terra), e’ annesso a detto locale quale accessorio un locale uso servizio igienico posto al medesimo piano

Prezzo base: LOTTO SECONDO 36.000,00 (TRENTASEIMILA/00)saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori ad Euro 27.000,00 (VENTISETTEMILA/00).

In presenza di più offerte, ai sensi dell’art. 573 c.p.c. verrà effettuata una gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta più alta con rilancio minimo fissato in € 1.000,00 (MILLE/00).

Cauzione 10% del prezzo offerto; spese presunte 15% del prezzo offerto, entrambe con assegni circolari N.T. intestati a “LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO N. 01/2018” allegati all’offerta.

Le offerte di acquisto, redatte in bollo da € 16,00 dovranno essere presentate in busta chiusa il giorno Venerdì 6 Dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso lo studio del Liquidatore del Patrimonio, sito in Genova, Via Fieschi, civico n. 3, interno n. 5.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e dettagliata descrizione dell’immobile nonché modalità presentazione offerte, consultare perizia ed avviso di vendita pubblicati a norma di legge sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.ogginotizie.it Per informazioni contattare il Liquidatore telefonando al n. 010/5761194.