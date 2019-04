R.G.E. N. 669/17 – lotto secondo

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 669/17

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Marco Abbondanza avvisa che il 4/6/2019 alle ore 13:30, presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita senza incanto in modalità sincrona mista dei seguenti beni:

LOTTO SECONDO: Piena proprietà dell’unità immobiliare ad uso abitativo, sita nel Comune di Genova (GE), Vico San Gerolamo, civico n. 7, interno 9, con ingresso anche dal civico n. 8 di Corso Firenze la cui scala è individuata con la lettera A, posta al piano quarto rispetto all’ingresso da Vico S. Gerolamo, di vani catastali 10, composta da: ampio ingresso da cui si accede allo studio, al soggiorno ed al corridoio da cui si può accedere ai due bagni, di cui uno dotato di antibagno con lavanderia, cucina con dispensa, n. 3 camere e n. 4 poggioli. E’ annessa all’immobile la cantina n. 9A ubicata al piano sotto strada sempre rispetto all’ingresso di Vico S. Gerolamo. L’appartamento sviluppa una superficie lorda commerciale pari a mq 185,00, i balconi si estendono per mq 9,00, la cantina misura mq 14,00.

PREZZO BASE: EURO 382.000,00;

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD € 286.500,00 PER IL LOTTO SECONDO

Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato a “Esecuzione Immobiliare R.G.E. N. 669/17” allegato all’offerta cartacea. Rilancio minimo in aumento € 2.000,00. Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16, dovranno essere presentate presso la sede di ASSOPROVE TRIB-GE, sita in Genova, Via Mylius 7/2, ogni mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il giorno 3/6/2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo modalità e termini meglio descritti nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizia pubblicati a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it.

Per visitare gli immobili e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode Giudiziario SO.VE.MO. Srl al n. 010/5299253.