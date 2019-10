TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 222/13

G.E. DOTT.SSA ADA LUCCA

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Andrea Bernardini avvisa che il giorno 4/12/2019 alle ore 14:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita senza incanto dei seguenti beni:

LOTTO PRIMO:

Piena proprietà di N° 2 appartamenti , siti in Sori (GE), Frazione Sussisa, Località Fulle, facenti parte del fabbricato distinto dal civ. 5, posti ai piani terra e 1°. L’appartamento posto al piano terra del fabbricato è composto da ingresso-soggiorno, 2 camere, cucina, bagno, 2 disimpegni, locale caldaia, terrazzino, oltre ad una cantina annessa posta al piano seminterrato. L’appartamento posto al piano 1° consta di ingresso-soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, disimpegno, balcone di accesso, balcone, ripostiglio con accesso dall’esterno, oltre ad una cantina annessa, posta al piano seminterrato del fabbricato. I 2 immobili posti ai piani terra e 1° sono stati accorpati in un’unica unità abitativa. L’immobile posta al piano terra sviluppa una superficie virtuale, comprensiva degli accessori, pari a mq 95. L’immobile posizionato al piano 1° presenta una superficie virtuale, comprensiva degli accessori, pari a mq 126;

, siti in Sori (GE), Frazione Sussisa, Località Fulle, facenti parte del fabbricato distinto dal civ. 5, posti ai piani terra e 1°. L’appartamento posto al piano terra del fabbricato è composto da ingresso-soggiorno, 2 camere, cucina, bagno, 2 disimpegni, locale caldaia, terrazzino, oltre ad una cantina annessa posta al piano seminterrato. L’appartamento posto al piano 1° consta di ingresso-soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, disimpegno, balcone di accesso, balcone, ripostiglio con accesso dall’esterno, oltre ad una cantina annessa, posta al piano seminterrato del fabbricato. I 2 immobili posti ai piani terra e 1° sono stati accorpati in un’unica unità abitativa. L’immobile posta al piano terra sviluppa una superficie virtuale, comprensiva degli accessori, pari a mq 95. L’immobile posizionato al piano 1° presenta una superficie virtuale, comprensiva degli accessori, pari a mq 126; Piena proprietà di appartamento ricavato da un magazzino posto al piano seminterrato del fabbricato composto da 2 vani, uno dei quali con angolo cottura e servizio igienico. L’immobile sviluppa una superficie lorda commerciale pari a circa mq 56;

posto al piano seminterrato del fabbricato composto da 2 vani, uno dei quali con angolo cottura e servizio igienico. L’immobile sviluppa una superficie lorda commerciale pari a circa mq 56; Piena proprietà di terreni limitrofi al fabbricato disposti su terrazzamenti a fasce, identificati dai mappali 191 e 668 del Foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Sori (GE). Il terreno di cui al Foglio 8, Mappale 191 sviluppa una superficie pari a mq 425, il terreno di cui al Foglio 8, Mappale 668 si estende per circa mq 1.067.

PREZZO BASE EURO 38.621,81.

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 28.966,36.

Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato a “Esecuzione Immobiliare R.E. N. 222/13” allegato all’offerta cartacea. Offerta minima in aumento € 2.000,00. Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16, dovranno essere presentate presso la sede di ASSOPROVE, sita in Genova, Via Mylius 7/2, ogni mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il giorno 3/12/2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizia pubblicati a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.it e www.ogginotizie.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione chiamare il n. 010/5530602 il lunedì dalle 15:00 alle 18:00 ed il mercoledì dalle 9:00 alle 12:00.