TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 1/16

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Rosalba Basini avvisa che il giorno 1/04/2020 alle ore 14:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita senza incanto in modalità sincrona mista dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

, sita in Genova, Via Brusinetti, civ. 34, disposta su 2 piani, terra e seminterrato, con annessa piccola corte e piccolo manufatto. L’immobile sviluppa una superficie lorda di mq 42,70 al piano inferiore e di mq 60,25 al piano superiore. Lo spazio aperto esclusivo antistante al piano superiore misura circa mq 30,10. Il vano accessorio distinto dalla particella 437 “graffata” all’immobile è una baracca prefabbricata in metallo che nella planimetria catastale è rappresentata con una superficie di mq 14 circa. Piena proprietà del terreno di superficie catastale mq 2.598, confinante con le particelle distinte nella mappa catastale dai numeri 106, 110, 438, 432, 448, 125, 121, 142, 108, 107 e riportato al C.T. del Comune di Genova con i seguenti identificativi: Foglio 18–Particella 434–Qualità Seminativo Arborato–Classe 4–Superficie are 25 ca 98–R.D. € 5,37–R.A. € 13,42.

Prezzo base: Euro 14.428,12. Saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori ad Euro 10.821,09. Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato a “Esecuzione Immobiliare R.G.E. N. 1/16” allegato all’offerta cartacea. Offerta minima in aumento € 2.000,00. Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16,00, dovranno essere presentate presso lo studio del delegato, sito in Genova, Via Mylius 7/2, ogni mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il giorno 31/03/2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita. Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli, inquadramento urbanistico ed edificabilità del terreno, nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizia pubblicati a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, www.ogginotizie.it e www.cambiocasa.it. Il Tribunale non si avvale di mediatori e nessun compenso per mediazione deve essere corrisposto ad agenzie immobiliari. Per maggiori informazioni contattare il custode giudiziario SO.VE.MO. Srl al n. 010/5299253.