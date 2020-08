TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 703/2018

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE IN MODALITÀ SINCRONA MISTA

Il delegato Avv. Giovanni Brichetto avvisa che il giorno 22/10/2020 alle ore 12:00 presso il Tribunale di Genova, piano 3°, aula 46, avrà luogo la vendita senza incanto dei seguenti beni:

LOTTO UNICO: in Comune di Genova (GE),

-Piena proprietà dell’immobile ad uso abitativo, sito in Via Sant’Ambrogio di Fegino, edificio civico n. 10. La casa monofamiliare, disposta su 2 piani con giardino, di superficie commerciale complessiva pari a circa mq. 178,10, è composta da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno al piano terreno. Al piano superiore, a cui si giunge tramite scala interna, si trovano tre stanze ed un altro bagno. Identificata al N.C.E.U. del predetto comune: Sez. Urb. BOR – Foglio 69 – Mappale 163 – Subalterno 1 – Z.C. 2 – Categoria A/3 – Classe 2 – Consistenza 7,5 Vani – R.C. € 542,28;

-Piena proprietà di locale di deposito al servizio dell’unità immobiliare principale, sito in Via Sant’Ambrogio di Fegino, di superficie commerciale pari a circa mq. 10,70. Identificato al N.C.E.U. del predetto comune: Sez. Urb. BOR – Foglio 69 – Mappale 741 – Z.C. 2 – Categoria C/2 – Classe 3 – Consistenza 11 m² – R.C. € 47,15.

Prezzo base Euro 41.413,16. Saranno ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, le offerte non inferiori ad Euro 31.059,87. Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato al “Esecuzione Immobiliare R.G.E. 703/18” allegato all’offerta cartacea. Offerta minima in aumento € 1.000,00. Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16, dovranno essere presentate, previo appuntamento, presso lo studio del professionista delegato, sito in Genova, Piazza Corvetto, civico n. 2, interno 9A, entro le ore 12:00 del giorno 21/10/2020. Le offerte telematiche dovranno essere depositate secondo modalità e termini descritti nell’Avviso di Vendita. Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli, nonché modalità di presentazione delle offerte cartacee e telematiche, consultare Avviso di Vendita e perizia pubblicati a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, www.ogginotizie.it e www.cambiocasa.it. Per la visita dell’immobile ed ogni ulteriore informazione contattare il Custode Giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. al n. 010.5299253.