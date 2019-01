R.G.E. 621/2017 – lotto primo

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 621/2017

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE IN MODALITÀ SINCRONA MISTA

Il delegato Avv. Alessandro Spinelli avvisa che il giorno 27/02/2019 alle ore 17:00 presso il Tribunale di Genova, piano 3°, aula 46, avrà luogo la vendita senza incanto dei seguenti beni:

LOTTO PRIMO in Comune di Lavagna (GE), Intera proprietà superficiaria del box sito in Via Porto Turistico, civico n. 159, piano terra, composto da un unico vano. Identificato al N.C.E.U. del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 3, Mappale 1498, Subalterno 207, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza mq 17,00, Rendita Catastale € 149,26.

La proprietà superficiaria del box è “limitata” alla durata della concessione demaniale marittima la cui scadenza è prevista per il giorno 22/06/2024.

Prezzo base LOTTO PRIMO: Euro 5.600,00.

Saranno ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, le offerte non inferiori ad Euro 4.200,00.

Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato al “Tribunale di Genova – R.G.E. 621/17” allegato all’offerta cartacea. Offerta minima in aumento € 1.000,00.

Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16, dovranno essere presentate, previo appuntamento, presso lo studio del professionista delegato, sito in Genova, Piazza Matteotti n. 2/6 B, entro le ore 12:00 del giorno 26/02/2019. Le offerte telematiche dovranno essere depositate secondo le modalità descritte nell’Avviso di Vendita. Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli, nonché modalità di presentazione delle offerte cartacee e telematiche, consultare Avviso di Vendita e perizia pubblicati a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, www.ogginotizie.it e www.cambiocasa.it.

Per informazioni contattare il custode giudiziario SO.VE.MO. Srl, tel. 010.5299253, e–mail immobiliare@sovemo.com.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.