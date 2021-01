R.G.E. 128/11

TRIBUNALE DI GENOVA

EX TRIBUNALE DI CHIAVARI

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 128/11

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Marco Lagomarsino avvisa che il 30/3/2021 alle ore 15:30 avrà luogo la vendita senza incanto in modalità sincrona telematica del seguente bene:

LOTTO UNICO: Piena proprietà di rustico, sito in Borzonasca (GE), frazione Brizzolara, località Campreveto, civici n. 103, 105 e 107. Il rustico è composto da ingresso in disimpegno al piano 1° accessibile tramite scala esterna; allo stesso piano trovano collocazione un bagno ed il soggiorno. Dal soggiorno, tramite breve rampa di scale e disimpegno, si accede alla cucina, alla sala e a 2 camere da letto. Al piano terra, collegato tramite scala interna, si trovano una camera, una sala, una dispensa ed un vano dotato di impianti per cucina. Al piano 2°, collegato con la predetta scala interna, oltre all’accesso al sottotetto, si trova un ampio terrazzo. Il giardino a terrazze che circonda l’edificio non è oggetto di vendita . Al piano seminterrato si trovano 2 cantine, una delle quali ha un’apertura interna tale da consentire l’accesso ad un’auto. La scala di accesso all’immobile non è ricompresa nella vendita poiché inclusa in altra particella catastale. Tuttavia, come evidenziato dall’esperto incaricato della relazione di stima, si è costituita sull’anzidetta scala di accesso al rustico, la servitù di destinazione del padre di famiglia per il diritto di passaggio sulla scala medesima in favore del bene di cui al presente lotto. L’immobile sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 260.

GRAVAMI: Come riportato nella relazione di stima a firma dell’Architetto Lorenza Amadei ed evidenziato nella certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. a firma del Notaio Dott. Gianenrico Figari, datata 1° dicembre 2011, alle quali espressamente si rimanda, sull’immobile di cui al lotto unico grava un sequestro conservativo emesso dalla Commissione Tributaria di Genova in data 18 luglio 2007, repertorio n. 235/13, trascritto a Chiavari in data 14 agosto 2007 al n. 5850 di Registro Particolare a favore dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Chiavari contro la società esecutata .

Prezzo base: Euro 15.662,25.

offerte non inferiori ad Euro 11.746,69

Saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara . Cauzione pari o superiore al 10% del prezzo offerto.

Rialzo minimo Euro 1.000,00.

Le offerte, esclusivamente in formato telematico e previo pagamento del bollo pari ad Euro 16,00, dovranno essere presentate secondo le modalità ed i termini meglio descritti nell’avviso di vendita. Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, vincoli nonché modalità presentazione delle offerte digitali, consultare perizia ed avviso di vendita pubblicati a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia e sui siti internet www.astegiudiziarie.it e www.ogginotizie.it. Per ulteriori informazioni contattare il Custode Giudiziario SO.VE.MO. S.r.l. n. 010/5299253.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.