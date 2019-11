Matera, anche la Polizia di Stato al primo Villaggio Coldiretti della città

Fino a domani, domenica 1° dicembre, continuerà nella Città dei Sassi il Villaggio Coldiretti, organizzato per sostenere la zona colpita da forte maltempo.

Alla manifestazione nazionale “Villaggio Coldiretti”, in programma a Matera in Piazza Vittorio Veneto fino a domenica prossima 1° dicembre, è presente anche uno stand espositivo della Polizia di Stato e due unità cinofile. Gli organizzatori hanno messo a disposizione di ciascuna Forza di Polizia uno spazio in omaggio al loro costante impegno al servizio dei cittadini e in particolare per l’attività svolta nell’ambito della prevenzione e repressione della criminalità dedita alla contraffazione di marchi, adulterazione e commercializzazione di prodotti del settore agro-silvo-pastorale.

Nello stand si alterneranno le articolazioni specialistiche: nel giorno di apertura, venerdì 29 novembre, è stato il turno della della Polizia Scientifica, sabato 30 della Polizia Postale e delle Comunicazioni e infine domenica 1° dicembre toccherà alla Polizia Stradale, che mostreranno, anche con video e brochure, gli strumenti e le tecnologie in uso durante lo svolgimento delle attività d’istituto. Back e Udor, i due cani poliziotto con i loro conduttori, saranno invece presenti tra il pubblico per tutti e tre i giorni della manifestazione, per la gioia soprattutto dei bambini.