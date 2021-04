I 7 benefici di andare al cinema e guardare film interessanti

Andare al cinema o guardare film interessanti a casa propria permette di praticare altre lingue, fornisce cultura generale, e i film horror aiutano persino a bruciare calorie e a migliorare la risposta del sistema nervoso.

Rilassamento, riduzione dello stress, e sviluppo della creatività sono alcuni dei benefici di guardare film di qualsiasi genere, dai quelli d’azione – in qualche luogo esotico o intorno al tavolo verde – a quelli di fantascienza – in un pianeta appartenente a una nuova galassia – passando infine per un documentario per imparare qualcosa di nuovo.

Scopriamo insieme nel dettaglio quali sono i 6 benefici più importanti d guardare film interessanti.

1. Rilassa e riduce lo stress

Il primo beneficio è il più ovvio, e quello che è più legato al divertimento evidenziato all’inizio: il cinema rilassa e riduce l’ansia e lo stress. Quando guardiamo un film, dimentichiamo momentaneamente il resto del mondo per concentrarci solo su quello che succede sullo schermo.

A differenza della lettura, che è un processo più attivo, godersi un film è un’attività passiva: è molto più facile rilassarsi, disconnettersi, e fare una pausa mentale. E ridurre lo stress, naturalmente, ha molteplici effetti positivi sulla salute mentale e fisica.

2. Aiuta a rendersi conto dei problemi

Come la letteratura, il cinema aiuta a migliorare la capacità di empatia. Chi guarda un film accompagna i suoi protagonisti e si mette nei loro panni, provando le stesse emozioni, desideri e sofferenze. Infatti, quando ci identifichiamo con un personaggio che ha i nostri stessi problemi, la nostra empatia aumenta e assimiliamo molto meglio la sua evoluzione personale.

D’altra parte, succede spesso che, dopo aver visto un film, certe situazioni sembrano meno preoccupanti o drammatiche di prima di guardarlo. E non è che sia cambiato qualcosa da un punto di vista oggettivo: quello che è cambiato è la prospettiva dello spettatore, che, grazie al semplice fatto di essersi rilassato, può vedere il mondo in modo diverso.

3. Arricchisce la cultura generale

La visione di film interessanti aiuta il pubblico ad accrescere quella che chiamiamo “cultura generale” in due modi diversi e complementari. Da un lato, i film ambientati in epoche o luoghi lontani aiutano a conoscere episodi storici e come si viveva o si vive in civiltà molto diverse dalla nostra. È vero che (ad eccezione dei documentari) il cinema è finzione ed è sempre consigliabile diffidare delle rappresentazioni viste sullo schermo, ma l’idea generale che trasmettono di solito si avvicina molto alla realtà.

D’altra parte, molti film diventano essi stessi parte del patrimonio culturale di una società o di un’epoca, e sono poi oggetto di molteplici riferimenti in altri film, letteratura o televisione.

4. Sviluppa la creatività



I film ci forniscono anche visioni molto diverse della nostra realtà e dei nostri schemi mentali, che aiutano ad arricchirci intellettualmente, ad essere più flessibili o ad acquisire prospettiva e immaginazione. Tutti questi elementi sono fondamentali per motivare e sviluppare la creatività. In questo modo, i film possono anche avere effetti positivi su altri aspetti della vita, sia sul lavoro che in altre attività legate all’arte: scrittura, pittura, musica, ecc.

5. Porta a riflettere su argomenti difficili

Per le stesse ragioni menzionate nel punto precedente, il cinema aggiunge un’altra virtù: in molte occasioni, porta lo spettatore a riflettere su questioni, problemi e dilemmi che, se non avesse visto il film, non avrebbe pensato. Oppure può succedere che una storia di fantasia porti a mettere in discussione le proprie posizioni o opinioni. Questo di solito accade nel caso di storie che trattano situazioni estreme o dilemmi morali come la vendetta o il perdono.

6. Aiuta ad imparare nuove lingue

Nonostante in Italia quasi tutta la popolazione sia abituata a guardare i film doppiati nella nostra lingua, l’arrivo di internet e delle piattaforme di streaming hanno reso possibile la visione di film in lingua originale.

Questo è un ottimo modo per familiarizzare con altre lingue, soprattutto per chi le studia e sente il bisogno di raggiungere un livello alto di conoscenza.

Certo, l’inglese è la lingua che offre il maggior numero di prodotti, non solo in termini di film ma anche nell’universo delle serie, ma il cinema è anche un modo per avvicinarsi ad altre lingue, sia europee che del resto del mondo.