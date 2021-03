Beyoncé ha totalizzato 28 vittorie ai Grammy. La popstar ha superato il primato finora detenuto dalla violinista Alison Krauss con 27 premi.

Finora Beyoncé ha vinto alla 63/a edizione il premio per il miglior video musicale con ‘Brown Skin Girl’, quello per ‘la migliore performance rap’ e ‘migliore canzone rap’ con ‘Savage’ insieme a Megan Thee Stallion e quello per la ‘migliore performance R&B’ con ‘Black Parade’.