Capolavori italiani: ispirazione per l’arte e l’architettura dei casinò

L’Italia è conosciuta in tutto il mondo per la sua storia, il cibo, la cultura e, certamente, il suo design architettonico che per secoli ha ispirato anche artisti stranieri. Lo stile italiano è trionfo, modernità, eleganza e lusso e a dimostrazione di ciò, nel modo ci sono numerosi casinò fisici (ma anche online) che ne hanno preso spunto realizzando strutture architettoniche che richiamano proprio questa branca della cultura italiana in grado di offrire il top in termini di raffinatezza e del coinvolgimento visivo a chi li visita.

Lo stile architettonico italiano nei casinò

L’Italia è amata per la moda, la cultura, il cibo, la storia e molto altro ancora. Sono quindi tanti i Paesi esteri che la seguono con attenzione e anche per l’architettura e il design. Ci sono infatti case da gioco straordinarie con queste caratteristiche e tutte da scoprire sia sul territorio nazionale che nel mondo. Nonostante i casino online italiani siano sempre più popolari, ci sono giocatori che preferiscono recarsi in quelli tradizionali durante una piccola o grande vacanza per vivere un’esperienza a 360 gradi. Insomma, seppur in molti giocano online , qualcuno ha voglia di socialità, di una bella sala piena di tavoli verdi, di vestirsi bene e vivere una serata speciale all’insegna del full optional. Premesso ciò a dimostrazione dell’influenza dell’architettura italiana nei casinò , a seguire, ne citiamo alcuni che presentano proprio questo raffinato design.

Il casinò The Venetian di Las Vegas

Nella città che non dorme mai e nota come Las Vegas, tra i tanti casinò fisici che si possono ammirare dall’esterno per la loro bellezza architettonica in tipico stile italiano c’è quello denominato The Venetian. Da come si evince dal nome stesso, si ispira alla città lagunare di Venezia ed è un vero trionfo del design italiano. Gli ospiti possono infatti passeggiare tra riproduzioni di luoghi famosi come Piazza San Marco o il Ponte di Rialto, navigare su vere gondole sotto cieli dipinti e ammirare copie di opere d’arte. Ogni dettaglio, dai lampadari di Murano ai mosaici, fa pensare di essere in un antico palazzo veneziano (anche se ci si trova, invece, a Las Vegas, Nevada).

Il lussuoso Casinò di Campione d’Italia

Il Casinò di Campione, situato sulle sponde del Lago di Lugano, non è solo il più grande d’Europa ma un vero capolavoro architettonico tipico del design italiano. Con le grandi finestre che offrono viste incredibili sul lago e con la sua forma futuristica, la struttura si fonde e contrasta con l’ambiente circostante. All’interno, arredi lussuosi si mescolano con altri dello stile contemporaneo ma anche del neoclassicismo italiano. Si tratta quindi di una vera festa per gli occhi degli ospiti che scelgono di recarsi in questa location per il gioco d’azzardo.

Il Casinò di Venezia icona del design italiano

Il Casinò di Venezia è il più antico del mondo e considerato anche un vero scrigno di storia e del design italiano. Situato nel rinascimentale Palazzo Vendramin Calergi, questo sito offre una fantastica esperienza di gioco in un ambiente che ha ospitato nobili, artisti e musicisti nel corso dei secoli. Mobili antichi, vetrate, affreschi e arazzi creano un’atmosfera maestosa e allo stesso tempo accogliente, completamente fuori dal tempo in cui viviamo. Le slot machine di ultima generazione e tavoli verdi, rendono il casinò veneziano imperdibile per chi ama questo genere di svago.

Il Casinò Italiano Villa Montecarlo

Nel principato di Monaco nel centro della città, si distingue il casinò Italiano Villa Montecarlo poiché rappresenta il tipico design italiano. La struttura con le sue statue, fontane, colonnati e terrazze fiorite, riesce a trasportare gli ospiti in una villa in Toscana. I suoi interni combinano infatti l’atmosfera rustica di una fattoria del Chianti con il lusso dell’ambiente monegasco, creando un’atmosfera raffinata ma allo stesso tempo intima e quindi imperdibile soprattutto per chi intende vivere una serata di svago e da protagonista tra VIP che affollano la struttura.