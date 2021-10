Lampade di design: l’innovazione e la creatività Made in Italy di FontanaArte

Attraverso il lighting design è possibile valorizzare in modo unico l’illuminazione di abitazioni, negozi, sedi aziendali, hotel e ristoranti, realizzando un progetto illuminotecnico personalizzato dal carattere moderno. Si tratta di un approccio che prevede un perfetto connubio tra stile e tecnologia, per creare un mix impeccabile di innovazione e tradizione.

In questo campo le lampade FontanaArte rappresentano l’eccellenza italiana nel settore del lighting design, assicurando i migliori standard qualitativi e una ricercatezza estetica ai massimi livelli. D’altronde è un brand di riferimento sul mercato, vera e propria espressione del Made in Italy per chi vuole arredare un ambiente con le migliori lampade di design, progettate dai più rinomati designer italiani e internazionali.

Il valore unico delle lampade FontanaArte per il lighting design

Per illuminare la casa o l’attività commerciale in modo speciale lampade e lampadari FontanaArte sono senz’altro la scelta giusta, grazie a una collezione unica di prodotti dal grande fascino, caratterizzati da tecnologie all’avanguardia. L’utilizzo di questi elementi consente di ottenere un equilibrio ottimale tra stile e prestazioni luminose, per emozionare con l’estetica delle sorgenti luminose e creare un’atmosfera confortevole con luci e ombre bilanciate in maniera straordinaria.

Al giorno d’oggi è possibile acquistare le lampade FontanaArte anche sul web, presso e-commerce specializzati come LampCommerce, dove trovare tutte le migliori proposte del marchio italiano a prezzi competitivi. Il portale gestito da Fabbian S.R.L., azienda con oltre 40 anni di esperienza nel settore, si occupa della vendita online di lampade FontanaArte e dei marchi più prestigiosi sul mercato, offrendo la spedizione gratuita per ordini al di sopra dei 180 euro, un efficiente servizio clienti e sconti dedicati per ordini importanti.

Nel catalogo di lampade moderne FontanaArte sono presenti modelli dedicati per l’illuminazione di bagni, zone living, cucine, studi e camere da letto, con soluzioni per ogni fascia di prezzo e il supporto della tecnologia LED più avanzata. I prodotti FontanaArte, infatti, assicurano non solo un design accattivante e contemporaneo, ma garantiscono anche un elevato risparmio energetico e alte performance luminose, per illuminare con stile rispettando l’ambiente per diminuire l’impronta di carbonio.

Tra i prodotti più affascinanti ci sono le lampade da sospensione FontanaArte, come la bellissima Flute LED a sospensione con luce da 1250 lumen, diffusore in vetro borosilicato e riflettore in alluminio cromato lucido. Altrettanto vale per il Tripod LED piantana con luce dimmerabile, la famosa lampada da tavolo Uovo Outdoor con montatura in metallo verniciato bianco e diffusore in vetro soffiato bianco satinato, oppure la splendida lampada da terra Galerie LED progettata dal design Federico Peri.

FontanaArte: la massima espressione del lighting design italiano

La collezione di lampade e lampadari FontanaArte racchiude tutti i valori simbolo del Made in Italy, dalla ricercatezza della perfezione dello stile all’innovazione tecnologica, senza tralasciare un approccio artigianale e il rispetto per la qualità dei materiali. Il marchio propone una gamma completa di lampade di design, con prodotti d’eccellenza per le lampade da tavolo, da terra, da sospensione, da parete e da plafone.

Dal 2016 il brand fa parte di ItalianCreationGroup, azienda che raccoglie le migliori realtà artigianali italiane nel campo dell’alta gamma, per garantire un’esperienza abitativa personalizzata e unica valorizzando ogni progetto architettonico. Ad ogni modo, la storia di FontanaArte inizia molto prima, con la fondazione nel 1881 dell’azienda Luigi Fontana & C., impresa artigianale specializzata nella lavorazione del vetro e del cristallo.

Il brand FontanaArte sorge nel 1932, dopo che un anno prima Gio Ponti era diventato il nuovo direttore artistico, firmando insieme a Pietro Chiesa le grandi icone del design italiano dell’epoca. Nel corso degli anni assunsero la carica di direttore artistico e collaborarono con FontanaArte designers e architetti del calibro di Max Ingrand, Gae Aulenti e Francesco Librizzi, con la vittoria nel 1998 del prestigioso riconoscimento per la creatività, il Compasso d’Oro.

Le lampade FontanaArte, Milano 1932, sono una collezione straordinaria di prodotti d’arredo e illuminazione senza tempo, pezzi iconici di stile pensati dai grandi nomi del design internazionale. Si tratta di soluzioni ideali per rendere la luce la protagonista dell’ambiente, per ottenere una perfetta armonia estetica senza trascurare le esigenze illuminotecniche. L’acquisto di prodotti FontanaArte è senza dubbio un investimento valido e intelligente, per essere sicuri di valorizzare al meglio lo stile del proprio spazio indoor.