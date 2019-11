A Matera il Camper della Polizia di Stato per parlare di violenza di genere

In Piazza Vittorio Veneto a Matera un camper della Polizia di Stato sarà a disposizione dei cittadini per ascoltare ma anche per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” in programma il prossimo 25 novembre, la Questura di Matera, proseguendo la campagna di informazione e sensibilizzazione “…Questo non è amore”, organizza una giornata dedicata. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 di lunedì 25 novembre in questa Piazza Vittorio Veneto sarà presente il Camper della Polizia di Stato, un “punto di primo contatto” per incontrare la gente e diffondere informazioni sul tema della violenza di genere, ma anche ascoltare e assistere chi ha bisogno di aiuto.

All’iniziativa parteciperà il Questore Luigi Liguori che alle 11.30 sarà in Piazza Vittorio Veneto per incontrare i giornalisti e fare il funto della situazione in ambito provinciale. A bordo del Camper i cittadini troveranno a disposizione personale specializzato della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile, alla Direzione Anticrimine e all’Ufficio Denunce, oltre al Medico della Polizia di Stato. Saranno a disposizione, inoltre, anche la psicologa del Servizio Sociale del Comune di Matera e personale del C.A.I. – Centro Antiviolenza Italiano.