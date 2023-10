ZTL, FINO AL 31 DICEMBRE 2024 PERMESSO GRATUITO AI PROPRIETARI E AGLI UTILIZZATORI DI AUTO ELETTRICHE PURE. AGEVOLAZIONI ANCHE PER AUTO IBRIDE E VEICOLI COMMERCIALI BIFUEL

La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore all’ambiente Chiara Foglietta, ha deliberato questa mattina di prorogare l’autorizzazione a rilasciare, sino al 31 dicembre del 2024, un permesso ZTL Blu A per l’accesso alla zona a traffico limitato ordinaria ai possessori di veicoli ad alimentazione elettrica, pura e ibrida, e di veicoli commerciali ad alimentazione bifuel.

In particolare i proprietari e gli utilizzatori di auto che montano esclusivamente un motore elettrico alimentato a batterie o in possesso di un contratto di leasing o simile, quale il noleggio a lungo termine, potranno richiedere gratuitamente il lasciapassare: potranno così transitare e sostare con il proprio veicolo all’interno della ZTL, senza però essere esonerati dal pagamento della sosta nelle strisce blu durante gli orari stabiliti. La Giunta ha stabilito inoltre che i proprietari di auto elettriche non in possesso del necessario permesso potranno occasionalmente accedere alla ZTl centrale, per 12 volte nel corso dell’anno solare (a cui vanno aggiunti altri 3 transiti per l’anno ancora in corso), a condizione che venga richiesta l’apposita esenzione a posteriori.

Entrare in ZTL avrà invece un costo per i proprietari di veicoli ibridi elettrici immatricolati a partire dal 2015 e con una emissione di C02 massima di 110 grammi al chilometro per i quali la tariffa del rilascio del permesso sarà dimezzata, mentre chi possiede un veicolo commerciale bifuel con categoria uguale o superiore a euro 4 e inferiori alle 3,5 tonnellate dovrà pagare il costo del permesso.

“La proroga delle agevolazioni per le auto elettriche e ibride si iscrive nel solco delle iniziative per il rispetto dell’ambiente – commenta l’assessora alla mobilità Chiara Foglietta – . Siamo decisi a incentivare l’elettromobilità e quelle soluzioni che possano migliorare l’efficienza e la sostenibilità della cosiddetta logistica dell’ultimo miglio, con meno veicoli e meno inquinanti.”