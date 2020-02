Zaia firma con il Primo Ministro serbo un accordo per lo sviluppo economico, sociale e culturale

Luca Zaia firma accordo con il primo ministro serbo per la collaborazione in campo economico, sociale e culturale per rafforzare un legame storico.

Il Presidente della Regione del Veneto ha siglato oggi con il Primo Ministro della Serbia, Ana Brnabic, un accordo di collaborazione per lo sviluppo economico, sociale e culturale reciproco che rafforzerà un legame storico dal quale derivano anche importanti relazioni commerciali.

La firma costituisce lo sviluppo della visita nel Veneto del 16 dicembre 2016 dell’allora Primo Ministro, oggi Presidente della Serbia, Alexander Vucic, e di una delegazione del Governo, della Camera di Commercio e di Organismi economici del Paese balcanico. L’incontro si svolse presso la sede della Giunta Regionale del Veneto con la partecipazione di Istituzioni, Enti, Organismi ed imprese venete.

“Con questa firma rafforziamo il legame e la sinergia tra la nostra regione e la Serbia – commenta il Governatore – paese con un’economia sviluppata e con una vasta rete di relazioni commerciali che favorirà lo scambio di buone pratiche con altre entità regionali dell’Europa centro orientale. Sono certo che l’atto faciliterà l’interscambio di buone pratiche nelle istituzioni di ricerca, istruzione, scienza e tecnologia e nelle università. La firma di oggi apre nuove opportunità alle piccole e medie imprese, in particolare quelle che formano distretti produttivi, così come nell’agricoltura, nel campo agroalimentare e vitivinicolo. Favorirà inoltre iniziative reciproche nel sistema sanitario e sociale, nel turismo, nello sport e nelle politiche giovanili, nella formazione professionale ed istruzione. Non ultimo si gettano le basi per progetti legati ai beni culturali ed ambientali e lo sviluppo di progetti legati alle fonti energetiche, con un occhio di riguardo a quelle rinnovabili”.

I contenuti del protocollo saranno sostenuti economicamente con fondi propri e con contributi che si renderanno disponibili nell’ambito della programmazione dell’Unione Europea.

L’accordo, che avrà durata quinquennale, rientra nelle piene competenze della Regione del Veneto in materia di rapporti internazionali e ci consentirà di promuovere progettualità comuni favorendo la partecipazione di Enti, istituzioni, organismi ed Associazioni dei nostri rispettivi territori. Da sempre il Veneto intrattiene rapporti storici di collaborazione con diversi paesi dei Balcani, area geopoliticamente interessante anche per la presenza di un numero rilevante di imprese venete.

La Serbia è uno dei paesi che ha avviato i negoziati di adesione all’Unione Europea ed il rafforzamento dei rapporti potrà porre la Regione del Veneto in una posizione privilegiata nella relazione con altri paesi dell’Europa dell’Est.