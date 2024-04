Mercoledì 10 Aprile 2024 – Ca’ Farsetti

Mercoledì 10 aprile, alle ore 12:00 presso Ca’ Farsetti, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della XX edizione del Festival “Libro che gira, libro che leggi”. L’evento, ideato e organizzato da BarchettaBlu, in collaborazione con il Comune di Venezia, si terrà dal 13 aprile al 12 maggio.

Il Festival

Il Festival, dedicato alla lettura e alla cultura, sarà illustrato durante la conferenza stampa dall’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, e dai rappresentanti di BarchettaBlu.

Obiettivi e Partecipazione

L’evento mira a promuovere la lettura e l’amore per i libri attraverso una serie di iniziative culturali, incontri con autori, presentazioni di nuove pubblicazioni e laboratori per adulti e bambini.

Collaborazioni e Programma

Il Festival gode del supporto e della collaborazione attiva del Comune di Venezia e di numerose realtà culturali e editoriali locali e nazionali. Il programma completo delle attività sarà presentato durante la conferenza stampa.

Partecipazione del Pubblico

Il Festival è aperto a tutti gli appassionati di lettura e offre un’ampia varietà di eventi e incontri adatti a tutte le età e gusti letterari. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.

Conclusione

La conferenza stampa di presentazione della XX edizione del Festival “Libro che gira, libro che leggi” rappresenta un’importante occasione per scoprire le novità e le iniziative culturali in programma e per celebrare insieme la passione per la lettura e la cultura a Venezia.