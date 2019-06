Whirlpool: assemblea a Napoli

Assemblea a Napoli per risolvere la questione Whirlpool: trattative ancora lunghe.

Le trattative sullo stabilimento della Whirlpool in Campania andranno ancora per le lunghe. Le negoziazioni stanno infatti rivelando tutta una serie di aspetti che ancora non erano chiari.

Biagio Trapani, segretario generale Fim Cisl di Napoli, ha spiegato che: “Il tavolo di ieri ha confermato l’ambiguità di una azienda. Ad un certo punto si era quasi rotto. Bravi sono stati i segretari nazionali a riprenderlo, lanciando alcune proposte e con l’appoggio del ministro abbiamo raggiunto due obiettivi importanti. La non chiusura di questo sito e il non disimpegno di Whirlpool su questo stabilimento.”

Inoltre, Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, ha dichiarato che: “La grande compattezza che emerge in questa assemblea rafforza la nostra determinazione nella lotta per salvare la Whirlpool di Napoli. La richiesta alle istituzioni tutte è di schierarsi al fianco dei lavoratori: Governo, Regione e istituzioni locali possono fare ciascuno la propria parte”.

Barbara Tibaldi, segreteria nazionale Fiom, ha dichiarato che: “Le istituzioni sono fortemente presenti in questa battaglia”.