L’estate è ormai alle spalle e anche se i ragazzi ormai sono rientrati a scuola e la maggior parte di noi ha ripreso le attività lavorative, non mancano certo le possibilità di relax e divertimento, magari organizzando un week-end in alcune delle innumerevoli mete che la nostra penisola ci offre. Del resto l’autunno è una stagione bellissima: il clima è mite nella maggior parte delle nostre città, non c’è l’affollamento che caratterizza la stagione estiva, i prezzi dei soggiorni sono ridotti e poi, a seconda della destinazione, c’è lo spettacolo del foliage che rende tutto più affascinante. Perché aspettare quindi a organizzare una breve uscita?

Se siete incerti sulla meta di destinazione, allora possiamo aiutarvi con alcuni consigli che troverete sicuramente interessanti. Vogliamo infatti suggerirvi un week-end autunnale a San Marino e dintorni, un mix di relax, cultura e divertimento.

San Marino: la repubblica più antica esistente al mondo

La “base” per il vostro week-end autunnale è la Repubblica di San Marino. È uno Stato sovrano situato nel centro-nord della nostra penisola e confina con due regioni italiane: Emilia-Romagna e Marche. Ha una storia affascinante e millenaria ed è la repubblica più antica esistente al mondo: la leggenda vuole che sia stata fondata nel 301 d.C. da un taglialegna cristiano di nome Marino. La Repubblica di San Marino è molto piccola, ma la sua valenza storico-culturale è eccezionale, tant’è che il suo centro storico, davvero bellissimo, e il Monte Titano, la sua cima montuosa più alta, fanno parte dei patrimoni dell’umanità UNESCO.

San Marino è il regno dello shopping ed è anche molto amata dai giocatori che vengono qui dall’Italia e da altri Paesi per divertirsi ai tavoli da gioco del Casinò di San Marino. Se anche voi volete provare l’ebbrezza del tavolo verde documentatevi su come si gioca a Poker Texas Hold’em, una delle varianti più conosciute e apprezzate del poker. Non c’è bisogno di dirvi che si deve sempre giocare responsabilmente, l’unico modo perché il divertimento resti tale.

I dintorni di San marino

Dopo che avrete visitato attentamente San Marino, fatto shopping, gustate le prelibatezze locali e provata l’ebbrezza del gioco, è il momento di pensare alle altre mete. I suggerimenti che si possono dare in proposito sono diversi e tutti molto interessanti. A voi la scelta finale.

Potreste per esempio recarvi nella vicina San Leo, in Emilia-Romagna. Così si pronunciò su essa il grande scrittore Umberto Eco: “La Città più bella d’Italia? San Leo: una Rocca e due Chiese”. San Leo è un piccolo borgo, ma sono molte le cose che si possono ammirare fra cui Forte San Leo, il Duomo di San Leo, il Palazzo Mediceo e la Pieve di Santa Maria Assunta.

Sempre in Emilia-Romagna c’è la vicinissima Rimini che non è solo il regno delle discoteche come alcuni forse pensano, ma anche una bellissima città il cui patrimonio storico-artistico è di grandissimo interesse. Fra le tante cose da vedere ricordiamo l’Arco di Augusto, Piazza Tre Martiri, il Ponte di Tiberio, la Domus del Chirurgo, l’Anfiteatro Romano, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo e tantissimo altro ancora.

Potreste prendere in considerazione anche una gita a Gradara, un bellissimo borgo medievale che si trova nelle Marche. La sua grande attrazione è lo stupendo castello noto proprio come Castello di Gradara, una fortezza di epoca medievale protetta da due cinte murarie. La leggenda vuole che sia il castello che ha fatto da testimone alla vicenda del tragico amore tra Paolo e Francesca raccontato da Dante. Altri highlight sono la Torre dell’Orologio e la Chiesa di San Giovanni Battista.

Che aspettate dunque a prenotare il vostro week-end a San Marino?