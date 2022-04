– Anche coloro che sono in possesso della patente B potranno presentare domanda per i voucher-patente previsti dall’Assessorato del lavoro, che al momento sono dedicati solo a chi è già in possesso di una patente superiore C o D. Il bando appena pubblicato dall’agenzia regionale per il lavoro, Aspal, non è altro che una prima azione della Regione volta a soddisfare una esigenza particolarmente sentita anche dagli operatori dei trasporti che rivendicavano l’assenza di figure ad hoc, senza dimenticare chi al momento non può presentare domanda ma è fortemente interessato. “Da una parte si è cercato di rispondere al fabbisogno delle aziende di trasporto e logistica e dall’altro stiamo cercando di offrire nuove possibilità a chi in questo momento non ha un lavoro stabile – ha spiegato l’Assessore del Lavoro, Alessandra Zedda – A questo primo bando ne seguirà però un secondo, con l’obiettivo di far rientrare anche coloro che hanno solo la patente B ma che, pur essendo interessati, non hanno la possibilità economica di conseguirne un’altra e per questo bisognosi dell’aiuto regionale”.

La misura è stata studiata e programmata dall’Assessorato, in collaborazione con Aspal, per favorire l’occupazione, ma dati i tempi più lunghi previsti per il passaggio dalla partente B alla C si è deciso di intervenire subito sulle altre patenti, in linea con il bonus introdotto dal Governo nel Decreto Milleproroghe dedicato a chi intende ottenere la patente di guida dei mezzi pesanti per lavorare nel settore dell’autotrasporto.