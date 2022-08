04.08.22 04 Agosto 2022 – mercato del lavoro

Pubblicato dall’Assessorato regionale del Lavoro l’elenco delle ammesse in via provvisoria relativamente all’ avviso pubblico a sportello per la concessione di Voucher di conciliazione a favore di donne imprenditrici, lavoratrici autonome, libere professioniste.

