Voto domiciliare Comune di Alatri per le Elezioni Europee 8 e 9 giungo 2024

Voto domiciliare per elettori affetti da gravissime infermità o in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali in occasione delle elezioni Europee dell’08 e 09 giugno 2024

li elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (servizio di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale), e gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi al voto nella predetta dimora. La documentazione può essere presentata: a mezzo posta elettronica certificata: protocollo.comunealatri@pec.it, elettorale.comunelatri@pec.it

a mezzo posta elettronica elettorale@comune.alatri.fr.it

consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del comune di Alatri. Per informazioni in merito al presente Avviso gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici Comunali del Servizio Elettorale telefonando al numero 0775/448328 e 0775/448384.