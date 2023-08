La vita di un freelance non è facile. Tasse, scadenze da rispettare, e continue lotte con i clienti alla ricerca di un accordo che possa far felici tutti. Eppure, ci sono alcuni escamotage legali, che consentirebbero a chi lavora in autonomia, di poter ammortizzare le spese.

Spese che sia chiaro, sono perlopiù fiscali, dato che sono le stesse a cui un freelance deve sopravvivere, evitando il pressing a cui è soggetto.

Essere un freelance porta anche numerosi vantaggi. A seconda del tuo regime fiscale, infatti, puoi scaricare una serie di costi della tua attività, riducendo l’imponibile su cui applicare la tassazione. Come sfruttare questo vantaggio? un esempio è l’utilizzo di servizi di noleggio per liberi professionisti che ti permetteranno di guidare le migliori auto sul mercato e al tempo stesso scaricarne i costi.

Tutti i vantaggi fiscali che un freelancer non conosce

La miglior arma che un freelancer può sfruttare per sopravvivere alla tassazione italiana, è la conoscenza. Affidarsi ad un commercialista che sa ciò fa, equivale a poter abbattere le spese più importanti, e riuscire ad ottenere il benessere mentale che tutti più o meno, ricerchiamo.

Ne sono un esempio, la detrazione e la deduzione, che rappresentano dei vantaggi fiscali per coloro che possiedono una Partita IVA. La distinzione principale tra queste due opzioni risiede nel modo in cui vengono applicate. La deduzione, ad esempio, si applica al reddito complessivo, il cui risultato generato (una base imponibile) terrà conto del conteggio relativo all’imposta sul reddito.

Dall’altro lato, la detrazione, viene applicata direttamente sull’imposta, riducendo l’importo totale da pagare. Gli esempi che seguiranno, saranno formulati come utili e pratici consigli, miranti a ottenere alla fine, un notevole risparmio economico.

Come sfruttare i benefit fiscali applicati al NLT

Il primo beneficio fiscale riguarda la possibilità di noleggiare a lungo termine una flotta di veicoli, con la possibilità di usufruire di detrazioni e deduzioni fiscali (come quelle sopra esposte), da applicare all’imposta del canone mensile, godibile fino al 100%. La percentuale esatta dipende dall’utilizzo che ne viene fatto.

È importante notare, che è necessario separare le due voci contrattuali: la quota di locazione, che comprende un importo massimo deducibile, e la quota dei servizi, che non ha limiti di deducibilità.

Se si noleggiassero uno o più veicoli per un utilizzo esclusivamente strumentale (obbligatori per svolgere l’attività aziendale), sarebbe possibile dedurre e detrarre l’IVA fino al 100%. Tuttavia, è fondamentale dimostrare che questi veicoli sono essenziali per lo svolgimento dell’attività d’impresa.

Nel caso in cui l’utilizzo fosse “non esclusivamente strumentale”, le deduzioni sarebbero applicabili al 20%, mentre le detrazioni al 40%.

Un’altra considerazione da fare, sarebbe in caso di noleggio promiscuo, cioè quando i veicoli noleggiati possono essere utilizzati dai dipendenti dell’azienda, anche per svolgere attività personali (ovvero al di fuori del contesto lavorativo). In questo caso, la percentuale di deduzione sarebbe del 70% sull’intero canone annuale, mentre la detrazione sull’Imposta sul Valore Aggiunto sarebbe del 40%.

Il vantaggio dei buoni pasto

Un’altra opportunità economica vantaggiosa legata a chi ha aperto Partita IVA, riguarda l’uso dei buoni pasto. Questi ticket possono beneficiare di agevolazioni fiscali che riducono i costi sostenuti da lavoratori autonomi, professionisti indipendenti o imprenditori con dipendenti, che devono provvedere al rifornimento dei pasti giornalieri, inclusi pranzi e cene.

I buoni pasto possono godere di una deduzione fiscale fino al 100% delle spese ai fini delle tasse IRAP e IRES. Tuttavia, esiste una sola eccezione: se i ticket Restaurant vengono distribuiti come indennità sostitutiva all’interno dello stipendio, in quel caso l’importo totale è soggetto a tassazione fiscale e contributiva.

Il beneficio fiscale del proprio “office”

Anche l’affitto di un immobile può godere di benefici fiscali per chi possiede una Partita IVA. Tuttavia, la misura e la percentuale dei benefici dipendono da un fattore cruciale: l’uso dell’immobile in locazione, che può essere promiscuo o esclusivamente strumentale.

Nel caso in cui l’immobile in affitto sia adibito ad un uso promiscuo, è possibile dedurre la metà del canone, ovvero il 50%. Tuttavia, è importante notare che il contribuente non deve possedere altri immobili nella stessa città in cui si trova il primo immobile, né in qualsiasi altra località nel caso di titolare di un’impresa, purché l’altro immobile sia utilizzato esclusivamente per svolgere la propria attività professionale.

Se invece l’unità immobiliare viene utilizzata esclusivamente per svolgere la professione, il professionista con Partita IVA potrà dedurre solo le spese relative allo studio, anche nel caso in cui si tratti di una singola stanza.

La salvezza dei dispositivi elettronici

Le aziende più moderne sono a conoscenza del fatto che i dispositivi elettronici sono estremamente essenziali, soprattutto per ottimizzare i tempi di alcune pratiche aziendali. Ecco perché il sistema fiscale italiano garantisce un’agevolazione significativa, consentendo a chi ha P.IVA, di detrarre l’intero costo sostenuto per l’acquisto di smartphone, tablet, cuffie, notebook/PC fissi e di qualsiasi altra apparecchiatura elettronica.

In altre parole, alla fine dell’anno, i liberi professionisti o gli imprenditori, grazie alla loro Partita IVA, possono ottenere il rimborso completo delle spese sostenute nel corso dell’anno per tali dispositivi. La percentuale di detrazione può variare in base all’uso e al tipo di strumento acquistato, ma in ogni caso è sempre molto vantaggiosa.

Grazie a questi consigli utili, finalizzati a risparmiare soldi, qualsiasi freelancer può raggiungere il successo che ha sempre desiderato.