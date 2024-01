Il Lotto regala gioia alla Liguria con un inaspettato colpo di fortuna. Nel concorso del 5 gennaio, spicca un ambo secco a Genova, numeri 2-17 sulla ruota Nazionale, che si traduce in un premio di 25mila euro. Secondo Agipronews, nell’ultimo concorso sono stati distribuiti premi per 15,1 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale a 31,9 milioni dall’inizio del 2024.