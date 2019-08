Visità notturna a Palazzo Coronini, il 21 agosto biglietti a soli 3 euro

Fotografia di Pierluigi Bumbaca

Torna l’iniziativa “Coronini by night”, un’occasione per passeggiare per le sale di Palazzo Coronini godendosi la mostra “L’indispensabile superfluo. Accessori della moda nelle collezioni della famiglia Coronini”.

Nuovo appuntamento con “Coronini by night” mercoledì 21 a Udine. Un’occasione imperdibile per visitare Palazzo Coronini nella suggestiva atmosfera delle serate estive, godendosi il fresco. Alle 20.30 si potrà partecipare a una visita guidata per andare alla scoperta sia della storica dimora di viale XX Settembre che della mostra “L’indispensabile superfluo”. Per l’occasione il biglietto d’ingresso sarà ridotto e costerà tre euro. L’iniziativa sarà ripetuta anche il 28 agosto. Non è richiesta la prenotazione.