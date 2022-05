Si è aperta con le danze in costume d’epoca del gruppo storico Ventaglio d’Argento la visita animata di oggi a Palazzo dal Pozzo della Cisterna, sede aulica della Città metropolitana di Torino. Dopo l’esibizione del Ventaglio i visitatori sono stati accompagnati alla scoperta delle sale auliche di Palazzo Cisterna, antico complesso nel cuore di Torino, grandioso esempio architettonico dove il ‘600, il ‘700 e l’800 convivono in armonia.

Il Ventaglio d’Argento, gruppo storico iscritto all’Albo della Città metropolitana, è nato nel 2000 con lo scopo di diffondere e promuovere la cultura storica del territorio attraverso la danza, la recitazione e i costumi dei secoli che vanno dal XVIII al XX. Grazie alle loro danze, i visitatori sono portati a rivivere le atmosfere delle feste ottocentesche attraverso una suggestiva esibizione che spazia dalla contraddanza scozzese The Dhoon alla mazurka del Gattopardo, dal valzer Carosello di Dame al galop del 5° Movimento Fledermaus Quadrille.

Le visite animate a Palazzo Cisterna si ripetono ogni mese (luglio e agosto esclusi). La visita del mese di giugno è in programma sabato 18 giugno alle 10.

L’ingresso, è come sempre gratuito, con prenotazione al numero 011 861 7100, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13, oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo urp@cittametropolitana.torino.it.