Visita al Municipio, edizione Natale 2019 a Trieste

Si ripete anche quest’anno la popolare iniziativa della visita al Municipio di Trieste come forma di avvicinamento tra cittadini e istituzioni. In occasione del Natale, poi, tante sorprese in vista.

Il Comune di Trieste da tempo promuove momenti di incontro con i cittadini e favorisce la partecipazione all’attività pubblica e secondo le linee di mandato del Sindaco, si propone come “un’interfaccia funzionale e trasparente al servizio di cittadini”. In un contesto in cui l’Ente diviene sempre più “Casa di vetro”, si colloca anche il progetto che vede nell’apertura al pubblico di luoghi significativi per il governo e lo sviluppo della città, un aspetto del rafforzarsi e consolidarsi della relazione tra Comune e Comunità di riferimento.

In occasione del Natale 2019, sabato 14 dicembre, con inizio alle ore 15.00, anche grazie alla collaborazione dei volontari del FAI Giovani Friuli Venezia Giulia, si terrà un’edizione speciale a tema natalizio, coordinato dall’Ufficio Comunicazione – Dipartimento Innovazione e Servizi Generali: oltre alla consueta visita guidata della Sala del Consiglio, della Galleria dei Sindaci e del Salotto Azzurro, nel Palazzo Municipale, i visitatori saranno accolti da un breve e festoso intrattenimento musicale live (che si svolgerà davanti al Municipio o, in caso di maltempo, in atrio dello stesso) con una presenza partecipata insolita: un attore che impersonerà Babbo Natale/Custode del Palazzo, in abito tradizionale, uscito fuori dalla soffitta per l’occasione, che intratterrà i partecipanti con aneddoti e amenità riferite al Palazzo stesso.

“E’ un momento attesissimo e apprezzato da tanti cittadini e turisti in tutte e tre le edizioni annuali che ha sempre registrato il tutto esaurito – ha evidenziato l’assessore Giorgi . Quest’anno in particolare, i visitatori potranno ammirare dal Palazzo Municipale la bellissima piazza Unità illuminata e addobbata festosamente per il Natale con gli abeti e lo sfondo del mare, oltre all’interessante novità dell’attore ‘sbucato’ dalla soffitta che allieterà ulteriormente l’atmosfera in tema natalizio. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e i numerosi dipendenti – una novantina circa – che si rendono disponibili per questa iniziativa. La Piazza tra l’altro nel pomeriggio sarà protagonista dell’evento del Valzer, cui i visitatori potranno prender parte attiva iscrivendosi per ballare e/o anche ammirando e fotografando i ballerini dall’alto”.

Per partecipare è necessario prenotarsi. Le modalità di prenotazione per le visite guidate saranno le seguenti:

di persona, recandosi presso la postazione mobile dell’Ufficio Comunicazione, che sarà posizionato in Largo Barriera lunedì 9/12/19 dalle ore 16 alle ore 18;

di persona presso lo sportello URP – sito in Via della Procureria 2/A – mercoledì 11/12/19 dalle ore 10 alle ore 12;

online, tramite il sistema Eventbrite, a partire dalle ore 15 di mercoledì 11/12/19 fino alle ore 9 di venerdì 13/12/19 (salvo esaurimento anticipato dei posti).

In tutti i casi viene rilasciata una ricevuta attestante la prenotazione con l’indicazione dell’orario della visita. Ogni partecipante sarà omaggiato, a ricordo della giornata, di una brochure dedicata ai dipinti di Cesare Dell’Acqua e di Hans Makart. Le visite, tutte in lingua italiana con la possibilità di proporre anche una traduzione in lingua inglese in base alle esigenze, della durata complessiva di circa 45-60 minuti, prevedono la suddivisione dei partecipanti in gruppi (di 70 persone cadauno) secondo la seguente articolazione oraria: ore 15.00 -16.00 I turno; ore 16.30 -17.30 II turno; ore 18.00 -19.00 III turno. I partecipanti già iscritti, muniti di ricevuta di prenotazione, dovranno presentarsi in Piazza Unità, davanti all’ingresso del Municipio, 15 minuti prima dell’orario di accesso loro assegnato.