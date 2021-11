Violenza donne:Consiglio Abruzzo in rosso,ovunque iniziative

Nella notte tra il 25 e il 26 novembre il colonnato di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo, sarà illuminato di rosso, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”.

Tutti i capoluoghi celebrano il 25 novembre contro la violenza.

Nel capoluogo al Palazzetto dei Nobili, dalle ore 9.30, si svolgerà un una Convegno, con annessa mostra fotografica, dal titolo “Espressione di donna”, organizzato dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune dell’Aquila. Tra gli ospiti anche l’Arma dei Carabinieri. Il Comune, inoltre, in collaborazione con l’associazione Soroptimist International, colorerà di rosso la Fontana Luminosa, uno dei simboli monumentali della città.

A Teramo il 25 novembre partirà una campagna di comunicazione sociale, con un maxi banner composto dalle foto vincitrici del concorso per scuole, dal titolo “Contro pregiudizi e violenza”.

120 lavori sono stati realizzati da sedici Istituti Superiori grazie al progetto di sensibilizzazione lanciato della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo sui temi del contrasto della violenza. A Chieti nel Foyer del Teatro Marrucino, alle ore 17, la CGIL di Chieti presenta il libro “Quando la donna sa inventare il mondo”, un racconto di donne e di uomini che hanno fatto la storia a cura di Rita De Petra.

Presenziano gli autori: Leda Di Paolo, Claudio di Stefano e Anna Schettini. Tra gli altri, presenti Giulia Di Rocco, membro del Forum RCS e Iru rappresentanza rom in consiglio d’Europa e Onu, e Mara Maretti, docente di Sociologia all’Università di Chieti e assessore all’innovazione sociale del comune di Chieti. A Pescara l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Ananke con astag #365giorninoallaviolenza lancia diverse iniziative. 25 novembre “Per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano”, in piazza Sacro Cuore, ore 9-13, evento di informazione con la partecipazione degli studenti dell’IPSAAR De Cecco e del Panificio Giglio di Spoltore, con il consueto banchetto di distribuzione del pane, per esprimere vicinanza alle donne vittime di violenza domestica.