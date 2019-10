Violenza a Savona, trentenne accoltellato all’addome: è grave

SAVONA – A Savona nel tardo pomeriggio di mercoledì un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato in modo grave all’addome. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona dai volontari della croce rossa, intervenuti in corso Mazzini per soccorrerlo.

E a seconda delle sue condizioni, l’uomo potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico volto a ridurre le conseguenze della ferita che ha causato una grave emorragia. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Gli agenti della polizia di stato stanno piantonando il pronto soccorso, mentre i colleghi della squadra mobile hanno già dato il via alle indagini ascoltando i possibili testimoni dell’accaduto