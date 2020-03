Violano il DPCM per svolgere attività di culto: otte denunciati

Tredici denunce, 178 controlli in strada, 60 su attività commerciali ed esercizi pubblici e 15 interventi a seguito di segnalazioni. È questo il resoconto dei controlli effettuati ieri dalla Polizia Municipale sul rispetto delle disposizioni del DPCM sulle misura di contenimento del Covid-1.

In dettaglio le pattuglie hanno eseguito 178 controlli, fra persone a piedi e veicoli in transito. Complessivamente le denunce sono state tredici di cui otto a carico di persone che si sono riunite per svolgere un’attività di culto. Tutto è iniziato da un controllo effettuato nel pomeriggio da una pattuglia del reparto di Rifredi in via Pistoiese a un’auto con 2 persone a bordo.

Agli agenti hanno mostrato autocertificazioni con motivi di spostamento che non rientravano fra quelli consentiti dal DPCM. Ed entrambe sono risultati residenti fuori Firenze (una in un comune limitrofo, l’altra addirittura fuori regione). Alla richiesta di spiegazioni hanno raccontato di essere dirette in un edificio di culto in città per svolgere attività legate alla religione praticata.

La Polizia Municipale ha quindi effettuato un controllo anche presso l’edificio di culto dove hanno trovato 6 persone, residenti fuori comune, riunite per lo stesso motivo. Per tutti è scattata la denuncia. Tra i denunciati anche 3 cittadini peruviani fermati in zona Fortezza: questi hanno sostenuto di dover andare a recuperare un veicolo ma da ulteriori approfondimenti la motivazione è risultata non veritiera.

Diminuite rispetto ai giorni precedenti le segnalazioni e i reclami alla Centrale Operativa: ieri sono stati 15 (12 per presunte irregolarità e assembramenti, 2 per attività commerciali e una per un cantiere edile) ma non sono state riscontrate violazioni. I controlli sono proseguiti anche in orario notturno: le pattuglie hanno effettuato accertamenti in 60 attività (commerciali e di somministrazione) e fermato per verifiche 5 persone ma anche in questo caso nessuna irregolarità.