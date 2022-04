(REGFLASH) Verona, 10 apr. – Il vignaiolo della Cantina Collefrisio di Frisa (Ch), Antonio Patricelli, per la regione Abruzzo, è stato insignito del Premio “Angelo Betti-Benemerito della vitivinicoltura 2022” e con la medaglia di Cangrande. Il riconoscimento è stato consegnato dal Ministro per le Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, e dall’assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente. Presente, alla cerimonia istituzionale, anche il direttore del Dipartimento dell’Agricoltura, Elena Sico. L’evento si è svolto al Palaexpo del Venitaly, il salone internazionale del vino, in fase di svolgimento a Verona. Il riconoscimento premia ogni anno un’azienda che si sia distinta per aver saputo promuovere e valorizzare la cultura vitivinicola del proprio territorio. (REGFLASH) GILPET/220410