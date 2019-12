Vigilia di Natale, polfer soccorre due ragazzi

Due soccorsi persona nella notte di Natale per la polizia ferroviaria. Pochi minuti dopo la mezzanotte, la pattuglia del Reparto Operativo di Genova Principe ha notato all’interno della stazione, un giovane in lacrime e in stato di agitazione.

Il ventenne, che ha detto agli agenti di volersi uccidere, è stato accompagnato negli Uffici della Polfer e qui, confortato e rassicurato, ha raccontato di

aver sbagliato treno e di essersi preoccupato anche perché era privo del cellulare e non sapeva

come chiedere aiuto.

Forse proprio il senso di smarrimento lo aveva portato all’idea di togliersi la vita.

Il ragazzo, con evidenti problemi di fragilità, si ricordava il numero telefonico della madre che è stata avvertita ed è arrivata in ospedale dove il figlio era stato trasportato per le cure necessarie.

Nella notte della vigilia un altro giovane italiano, diciotto anni appena compiuti, è stato visto aggirarsi sempre nella stazione di Principe in stato di agitazione e confusione. Alla pattuglia Polfer che lo ha avvicinato ha detto di voler morire e ha continuato a ripeterlo ossessivamente senza specificare alcuna motivazione.

Gli agenti lo hanno tranquillizzato e hanno avvertito personale medico per l’assistenza che il caso richiedeva.