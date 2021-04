Vigili fuoco salvano capriolo incastrato in una ringhiera

Un capriolo rimasto incastrato in una ringhiera a Capo Berta, sull’Aurelia, tra Imperia e Diano Marina, è stato salvato, verso le 7.30, dai vigili del fuoco allertati da un passante. Non è ancora chiaro come l’animale sia potuto scendere così a valle, vicino all’Aurelia e poco distante dal mare.

Forse si è perso e nel tentativo di raggiungere la macchia è entrato nella ringhiera, restando tuttavia incastrato con una parte del corpo. I vigili del fuoco hanno tagliato una piccola parte di ringhiera riuscendo così a liberarlo. Nel frattempo, sono stati allertati anche i guardiacaccia e il servizio veterinario dell’Asl a cui il capriolo è stato affidato per le cure.