Viabilità, crollata provinciale tra Propata e Caprile

I n’emergenza che sembra non finire mai. Dopo due giorni di piogge, il territorio ligure mostra di nuovo tutta la sua fragilità e martedì mattina è crollato un tratto della sp15, tra Propata e il bivio con Capire, in alta val Trebbia.

La strada, come si può vedere dalle immagini, è letteralmente collassata. Il tratto era già stato chiuso per problemi strutturali a un muro di contenimento, e sarebbe stato proprio il definitivo cedimento del muro a provocare il crollo.

L’intervento per il ripristino e la messa in sicurezza è complesso e delicato, ancora in fase di progettazione. La Città Metropolitana, impegnata in queste settimane in controlli sulle strade di sua competenza, ha già chiesto informazioni sui fondi a disposizione per attuarlo.