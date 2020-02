Via del Campo, tentato furto in Università: due arresti

Ci sono accaniti sul portone di un locale dell’Università di Genova, in via del Campo, con un piede di porco, ma la manovra è stata notata da un residente, che ha subito dato l’allarme.

Dopo la segnalazione, infatti, gli agenti sono intervenuti nel giro di poco tempo e hanno intercettato i due ladri in fuga, recuperando poi l’attrezzo che avevano lasciato conficcato nel portone.

In manette sono finiti due cittadini marocchini di 27 e 34 anni, accusati di tentato furto aggravato in concorso. In mattinata la direttissima.