Via Amendola. Cittadino romeno infrange la vetrina di un negozio e tenta di asportare articoli esposti ma viene bloccato da due Volanti della Polizia di Stato.

Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, un cittadino romeno di 20 anni, con diversi precedenti di Polizia, si è reso autore di un furto ai danni di un negozio di oggettistica militare: il soggetto, in particolare, ha infranto la vetrina del predetto esercizio per poi asportare una pistola a gas.

Subito dopo il malfattore ha tentato di allontanarsi rapidamente ma l’azione è stata notata da alcuni passanti che lo hanno bloccato e fatto avvicinare al negozio; contemporaneamente sono giunte due Volanti della Polizia di Stato che in quel momento erano impegnate in un altro intervento non lontano dal quel luogo e per tale motivo hanno potuto udire il rumore della vetrina infranta.

I poliziotti hanno immediatamente individuato ed ammanettato il soggetto autore del furto, mentre la pistola, asportata poco prima, è stata rinvenuta in terra in parte smontata.

A seguito di perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello metallico con manico in legno, dallo stesso occultato all’interno di una tasca della giacca.

Gli agenti hanno pertanto arrestato il predetto conducendolo presso il commissariato Viminale, ove è stato trattenuto in attesa del giudizio per direttissima in tribunale.

È stato inoltre denunciato in stato di libertà per il possesso ingiustificato del coltello in precedenza rinvenuto.