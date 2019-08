Vesnaver spegne la polemica sulle indennità troppo alte

Il sindaco Vesnaver spegne la polemica sulle indennità degli assessori troppo alte.

Indennità degli assessori troppo alte? Il sindaco leghista Martina Vesnaver mette subito i puntini sulle i. Le indennità sono state: “Correttamente calcolate e assolutamente in linea con quelle delle amministrazioni precedenti, al centesimo. ”

Il segretario generale Guido Piras ha spiegato che: “La delibera sui compensi del sindaco, vicesindaco e assessori è un atto tecnico. I controlli chiesti dal primo cittadino, a seguito delle controversie emerse, hanno portato in luce un errore nel calcolo degli adeguamenti, stabiliti dalla legge, che è stato compiuto in precedenza. Uno sbaglio fatto di sicuro in buona fede, ma che non autorizza di certo la minoranza ad attribuirsi alcun merito, né tanto meno a screditare la giunta comunale attualmente insediata, come se l’inserimento di quel parametro, il 3%, stabilito per decreto ministeriale, fosse discrezionale, cioè a scelta dell’amministratore.”

Vesnaver e Piras hanno spiegato che: “Indennità e maggiorazioni sono rimasti immutati dal 2000, dall’anno cioè del decreto ministeriale 119 in cui sono contenute le modalità di calcolo dei compensi degli amministratori comunali. L’attacco della minoranza ci ha colto impreparati, quando dalla delibera del 4 luglio scorso, che è stato un atto di ricognizione e verifica dei parametri, che è dovuto, sono emerse le differenze con la giunta Checchin.”