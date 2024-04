Verso i Mondiali di Canicross a Bardonecchia: Il Test Event

Canicross: Il Binomio Cane-Corridore

La disciplina sportiva del Canicross, che coinvolge cani e corridori in un’esperienza di corsa condivisa, si prepara ad accogliere i Campionati Mondiali a Bardonecchia.

Il Test Event “Yetibardo 2024”

Dal 26 al 28 aprile si terrà il “Yetibardo 2024”, un evento di prova per testare il percorso dei prossimi Mondiali di Canicross. Le gare avranno luogo a Campo Smith, con transito sulle piste da sci e sentieri naturali.

Programma del Test Event

Il programma del fine settimana prevede prove libere del percorso, visite veterinarie, gare di Canicross e staffetta, prove di materiale tecnico e una Cena dello Yeti presso il ristorante Harald’s di Campo Smith.

Cosa è il Canicross e Come Funziona

Il Canicross è una disciplina sportiva nata come forma di allenamento estivo per i cani, che coinvolge un rapporto di collaborazione e divertimento tra cane e conduttore. La corda che li collega è tesa ma non in tiro, e il benessere del cane è prioritario.

I Mondiali di Canicross a Bardonecchia

Bardonecchia ospiterà i Mondiali di Canicross con la partecipazione di oltre 600 concorrenti da tutto il mondo. La competizione coinvolgerà anche giovani volontari della Valle di Susa, inclusi studenti dell’Istituto Des Ambrois di Oulx.

Partecipazione e Benessere degli Animali

Il Canicross promuove il benessere degli animali e l’inclusione di conduttori di tutte le generazioni. Prima della partenza, ogni cane viene sottoposto a una visita completa di idoneità veterinaria per garantire la sua salute durante la competizione.