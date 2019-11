Verifica intensiva metropolitana Brignole e Dinegro | multe e tasso evasione

Prosegono le verifiche intensive di Amt per contrastare l’evasione tariffaria. Nella mattinata di giovedì 21 novembre 2019 i controlli si sono conentrati nella tratta della metropolitana tra Brignole e Dinegro, sia a bordo treno che in stazione.

Impegnati 16 verificatori di Amt in collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale per un totale di 1750 passeggeri controllati tra le ore 8 e le 11.45. Sono state riscontrate 79 situazioni irregolari per un tasso di evasione pari al 4,5%. Undici dei 79 sanzionati hanno regolarizzato

immediatamente la loro posizione pagando direttamente al controllore la multa di 41,50 euro