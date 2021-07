Ventuno aggressioni a capotreno in 6 mesi in Liguria

Nei primi sei mesi del 2021 sulle linee ferroviarie della Liguria ci sono state 21 aggressioni a capotreno di cui due con lesioni. Arrestate 23 persone per reati vari e denunciate 262.

È il bilancio della polizia ferroviaria. Nonostante il calo dei flussi di viaggiatori per la pandemia gli agenti (oltre sei mila pattuglie in campo) hanno controllato 56 mila persone. Le persone denunciate hanno commesso reati contro il patrimonio, detenzione di stupefacenti e porto abusivo di armi. Sono stati 48 i minori rintracciati e riaffidati alle varie strutture dedicate sul territorio ligure. Accanto ai minori, nelle stazioni si verifica spesso il ritrovamento anche di persone anziane, il più delle volte in stato confusionale o affette da demenza senile, che sono sfuggite al controllo dei propri famigliari. Infine sono state 62 le sanzioni elevate soprattutto per attraversamento dei binari.