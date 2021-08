Venezuela: l’oppositore Capriles invita a votare a novembre

– Uno dei principali leader dell’opposizione venezuelana, ed ex candidato presidenziale, Henrique Capriles ha chiesto ai suoi connazionali di avvalersi del diritto di voto stabilito nella Costituzione partecipando alle elezioni regionali e comunali previste il 21 novembre.

In una conferenza stampa a Caracas, Capriles ha sottolineato che per salvare la democrazia in Venezuela “dobbiamo fare uso di un diritto che è nella nostra Costituzione, che è il diritto di ogni venezuelano di esprimersi attraverso il voto”.

Il leader oppositore non si è nascosto i rischi che implica questa partecipazione, ma ha osservato che “il salvataggio della nostra democrazia non avverrà dall’oggi al domani, e questo deve essere detto onestamente alla gente”.

Riferendosi quindi all’annunciato dialogo fra il governo del presidente Nicolás Maduro e l’opposizione che si terrà in Messico, con accompagnamento della Norvegia, Capriles ha confermato la sua partecipazione, anticipando che due dei suoi principali collaboratori, Tomás Guanipa e Stalin González, si recheranno domani a Città del Messico.