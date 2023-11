VENETO LAVORO, RAPPORTO SU TIROCINI EXTRACURRICOLARI. DONAZZAN “OTTIMO STRUMENTO PER L’APPRENDIMENTO E LA FORMAZIONE. L’80% DEI TIROCINANTI TROVA LAVORO ENTRO UN ANNO”

“Il tirocinio si conferma un’ottima opportunità di orientamento al lavoro per i giovani e una politica attiva efficace per l’inserimento lavorativo per le persone alla ricerca di un’occupazione. Uno strumento di apprendimento e formazione che interessa non solo gli studenti che vogliono fare esperienze lavorative durante le vacanze estive o neodiplomati e neolaureati, che lo scelgono per orientarsi al mondo del lavoro, ma anche le persone adulte, rimaste fuori dal mercato del lavoro o che rischiano di uscirne o ancora in condizioni di disabilità o svantaggiate”.

Lo afferma l’assessore al Lavoro e formazione Elena Donazzan, commentando i dati dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio di Veneto Lavoro, che fotografa la diffusione dei tirocini extracurriculari nel periodo 2019-2022 nel territorio regionale.

Lo studio evidenzia come nel 2022 siano stati attivati in Veneto circa 30 mila tirocini, il 40% dei quali attraverso il Centro per l’impiego. L’80% dei tirocinanti ha trovato lavoro entro un anno dalla conclusione del tirocinio, prevalentemente con contratto a tempo determinato o, nel caso dei giovani, di apprendistato. La metà di loro entro il primo mese e il 43% nella stessa azienda che li ha ospitati. A cercare tirocinanti sono soprattutto aziende di piccole dimensioni. Il tirocinio, che dura generalmente tra i 3 e i 6 mesi, risulta particolarmente diffuso per le figure impiegatizie e per le professioni qualificate nei servizi. È meno frequente nei territori a prevalente vocazione turistica e più utilizzato in quelli manifatturieri.

“I Centri per l’impiego – continua l’assessore – svolgono un ruolo fondamentale nella sottoscrizione di progetti formativi di stage: il 42% dei tirocini attivati in Veneto ha come soggetto promotore il CPI, con punte del 94% nel caso dei tirocini estivi, in netta crescita rispetto agli anni precedenti (+12% rispetto al 2021 e +22% sul 2019). La Regione del Veneto continuerà a promuovere un sistema di tirocini basato su regole chiare, con tirocini di qualità che garantiscono un’esperienza formativa qualificante, con un accurato e regolare sistema di monitoraggio e verifica”.

L’approfondimento statistico dell’Osservatorio Mercato del Lavoro “I tirocini extracurriculari in Veneto 2019-2022” è disponibile nella pagina dedicata del sito di Veneto Lavoro: www.venetolavoro.it/tartufi.

Comunicato nr. 1985 – 2023 (LAVORO-FORMAZIONE)