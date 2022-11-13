Venerdì 6 ottobre alle 11.30, si terrà la seduta di Question Time. La seduta si terrà in forma mista: in presenza nella sala del Consiglio di Palazzo d’Accursio e in videoconferenza. Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al link: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna
Questo l’ordine di trattazione delle domande di attualità:
N. 1 TRASFERIMENTO SQUADRA FEMMINILE DELLA VIRTUS
DE BIASE / LI CALZI
N. 2 PALAZZETTO DELLO SPORT TROPPO CARO
DI BENEDETTO / LI CALZI
N. 3 VIRTUS VIA DA BOLOGNA. TROPPO ALTO AFFITTO DEL PALADOZZA
BRINATI / LI CALZI
N. 4 AFFITTO PALADOZZA PER VIRTUS PALLACANESTRO FEMMINILE
ZUNTINI / LI CALZI
N. 5 MOVIDA INCONTROLLATA
QUERCIOLI / CLANCY
N. 6 AMBULANZA BLOCCATA IN VIA PETRONI
DI BENEDETTO / CLANCY
N. 7 PIANO DELLA NOTTE
CAVEDAGNA / CLANCY
N. 8 CHE FINE HA FATTO IL DISTRETTO DEL DIVERTIMENTO NOTTURNO?
SCARANO / CLANCY
N. 9 UOMINI VIOLENTI CON LE DONNE – UN PROTOCOLLO PER CURARLI
CARACCIOLO / CLANCY
N. 10 SOS SICUREZZA IN BOLOGNINA
DI BENEDETTO / SINDACO
N. 11 STUDENTATO OCCUPATO
DI BENEDETTO / SINDACO
N. 12 ESISTE UN PROGETTO BOLOGNINA?
SCARANO / SINDACO
N. 13 IN BOLOGNINA COSA STA FACENDO IL COMUNE?
CAVEDAGNA / SINDACO
N. 14 OCCUPAZIONE CAMPLUS. COSA NE PENSA LA GIUNTA?
CAVEDAGNA SINDACO
N. 15 SICUREZZA BOLOGNINA, IL SOPRALLUOGO DEL SINDACO
MAZZANTI / SINDACO
N. 16 CONTROLLO SU VILLA ALDINI
DI BENEDETTO / RIZZO NERVO
N. 17 VILLA ALDINI E VIA DELL’OSSERVANZA
SCARANO / RIZZO NERVO
N. 18 VILLA ANGELI CENTRO PER MINORI, I TEMPI SI ALLUNGANO
MAZZANTI / RIZZO NERVO
N. 19 TAGLIO PARCHEGGI IN VIA CAVAZZONI
DI BENEDETTO / ORIOLI
N. 20 CICLABILE IN VIA CAVAZZONI
BRINATI / ORIOLI
N. 21 BULLISMO E SCUOLE
QUERCIOLI / ARA
N. 22 CRISI ABITATIVA, BANDO ALLOGGI ACER A FAVORE DELLA POLIZIA DI STATO
MAZZANTI / LAUDANI