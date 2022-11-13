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venerdì 6 Ottobre 2023

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Venerdì 6 ottobre, Question Time


Venerdì 6 ottobre alle 11.30, si terrà la seduta di Question Time. La seduta si terrà in forma mista: in presenza nella sala del Consiglio di Palazzo d’Accursio e in videoconferenza. Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al link: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Questo l’ordine di trattazione delle domande di attualità:

N. 1 TRASFERIMENTO SQUADRA FEMMINILE DELLA VIRTUS
DE BIASE / LI CALZI

N. 2 PALAZZETTO DELLO SPORT TROPPO CARO
DI BENEDETTO / LI CALZI

N. 3 VIRTUS VIA DA BOLOGNA. TROPPO ALTO AFFITTO DEL PALADOZZA
BRINATI / LI CALZI

N. 4 AFFITTO PALADOZZA PER VIRTUS PALLACANESTRO FEMMINILE
ZUNTINI / LI CALZI

N. 5 MOVIDA INCONTROLLATA
QUERCIOLI / CLANCY

N. 6 AMBULANZA BLOCCATA IN VIA PETRONI
DI BENEDETTO / CLANCY

N. 7 PIANO DELLA NOTTE
CAVEDAGNA / CLANCY

N. 8 CHE FINE HA FATTO IL DISTRETTO DEL DIVERTIMENTO NOTTURNO?
SCARANO / CLANCY

N. 9 UOMINI VIOLENTI CON LE DONNE – UN PROTOCOLLO PER CURARLI
CARACCIOLO / CLANCY

N. 10 SOS SICUREZZA IN BOLOGNINA
DI BENEDETTO / SINDACO

N. 11 STUDENTATO OCCUPATO
DI BENEDETTO / SINDACO

N. 12 ESISTE UN PROGETTO BOLOGNINA?
SCARANO / SINDACO

N. 13 IN BOLOGNINA COSA STA FACENDO IL COMUNE?
CAVEDAGNA / SINDACO

N. 14 OCCUPAZIONE CAMPLUS. COSA NE PENSA LA GIUNTA?
CAVEDAGNA SINDACO

N. 15 SICUREZZA BOLOGNINA, IL SOPRALLUOGO DEL SINDACO
MAZZANTI / SINDACO

N. 16 CONTROLLO SU VILLA ALDINI
DI BENEDETTO / RIZZO NERVO

N. 17 VILLA ALDINI E VIA DELL’OSSERVANZA
SCARANO / RIZZO NERVO

N. 18 VILLA ANGELI CENTRO PER MINORI, I TEMPI SI ALLUNGANO
MAZZANTI / RIZZO NERVO

N. 19 TAGLIO PARCHEGGI IN VIA CAVAZZONI
DI BENEDETTO / ORIOLI

N. 20 CICLABILE IN VIA CAVAZZONI
BRINATI / ORIOLI

N. 21 BULLISMO E SCUOLE
QUERCIOLI / ARA

N. 22 CRISI ABITATIVA, BANDO ALLOGGI ACER A FAVORE DELLA POLIZIA DI STATO
MAZZANTI / LAUDANI

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