, si terrà la seduta di Question Time. La seduta si terrà in forma mista: in presenza nelladi Palazzo d’Accursio e in videoconferenza. Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al link: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Questo l’ordine di trattazione delle domande di attualità:

N. 1 TRASFERIMENTO SQUADRA FEMMINILE DELLA VIRTUS

DE BIASE / LI CALZI

N. 2 PALAZZETTO DELLO SPORT TROPPO CARO

DI BENEDETTO / LI CALZI

N. 3 VIRTUS VIA DA BOLOGNA. TROPPO ALTO AFFITTO DEL PALADOZZA

BRINATI / LI CALZI

N. 4 AFFITTO PALADOZZA PER VIRTUS PALLACANESTRO FEMMINILE

ZUNTINI / LI CALZI

N. 5 MOVIDA INCONTROLLATA

QUERCIOLI / CLANCY

N. 6 AMBULANZA BLOCCATA IN VIA PETRONI

DI BENEDETTO / CLANCY

N. 7 PIANO DELLA NOTTE

CAVEDAGNA / CLANCY

N. 8 CHE FINE HA FATTO IL DISTRETTO DEL DIVERTIMENTO NOTTURNO?

SCARANO / CLANCY

N. 9 UOMINI VIOLENTI CON LE DONNE – UN PROTOCOLLO PER CURARLI

CARACCIOLO / CLANCY

N. 10 SOS SICUREZZA IN BOLOGNINA

DI BENEDETTO / SINDACO

N. 11 STUDENTATO OCCUPATO

DI BENEDETTO / SINDACO

N. 12 ESISTE UN PROGETTO BOLOGNINA?

SCARANO / SINDACO

N. 13 IN BOLOGNINA COSA STA FACENDO IL COMUNE?

CAVEDAGNA / SINDACO

N. 14 OCCUPAZIONE CAMPLUS. COSA NE PENSA LA GIUNTA?

CAVEDAGNA SINDACO

N. 15 SICUREZZA BOLOGNINA, IL SOPRALLUOGO DEL SINDACO

MAZZANTI / SINDACO

N. 16 CONTROLLO SU VILLA ALDINI

DI BENEDETTO / RIZZO NERVO

N. 17 VILLA ALDINI E VIA DELL’OSSERVANZA

SCARANO / RIZZO NERVO

N. 18 VILLA ANGELI CENTRO PER MINORI, I TEMPI SI ALLUNGANO

MAZZANTI / RIZZO NERVO

N. 19 TAGLIO PARCHEGGI IN VIA CAVAZZONI

DI BENEDETTO / ORIOLI

N. 20 CICLABILE IN VIA CAVAZZONI

BRINATI / ORIOLI

N. 21 BULLISMO E SCUOLE

QUERCIOLI / ARA

N. 22 CRISI ABITATIVA, BANDO ALLOGGI ACER A FAVORE DELLA POLIZIA DI STATO

MAZZANTI / LAUDANI